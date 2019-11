Copa do Nordeste tem mudança repentina no regulamento

A Copa do Nordeste 2020 sofreu uma mudança no regulamento: as semifinais, que antes teriam confrontos entre times do mesmo grupo, agora serão com equipes de grupos diferentes se enfrentando. A alteração foi feita para aumentar a possibilidade de haver clássicos estaduais nas semis, já que, na fase de grupos, os rivais são dispostos em chaves diferentes. O Bahia, por exemplo, está no Grupo A, e o Vitória, no B. A alteração, no entanto, ocorreu 15 dias após a divulgação da tabela da competição, que foi feita pela CBF no dia 7. E, ao pé da letra, contraria determinação do Estatuto do Torcedor, pelo qual o regulamento de um campeonato precisa ser mantido por no mínimo dois anos. Por mais que a mudança seja apenas no chaveamento dos confrontos, trata-se do regulamento.

Bahia reforça o time sub-23

A temporada ainda não chegou ao fim para o time principal, mas o Bahia tem se mexido no mercado em busca de reforços para o sub-23, que vai iniciar a disputa do Campeonato Baiano de 2020. Nos últimos dias o tricolor iniciou conversas para contratar o zagueiro Fábio Alemão e o volante Ramon, ambos do Internacional. Ramon disputou a Série B pelo Vila Nova. Outro que interessa é o atacante Levi, do Fluminense de Feira.

Libertadores e Sul-Americana entram no Fifa 20

Em meio à mobilização em torno da final entre Flamengo e River Plate, a Conmebol e a EA Sports anunciaram uma novidade para os fãs do game Fifa 20: a Copa Libertadores, que era exclusiva do PES desde 2010, estará presente no jogo em uma atualização gratuita a partir de março, assim como a Copa Sul-Americana e a Recopa. E isso inclui os times que têm contrato de exclusividade com a Konami, caso do Flamengo.

BBC transmitiu final em TV aberta

A primeira final da Libertadores em jogo único, por sinal, causou o impacto comercial desejado pela Conmebol. A decisão, transmitida para 169 países, foi exibida em canal aberto na Inglaterra, algo inédito, através da BBC, um dos principais veículos de comunicação do país e do mundo.

Vitória da Conquista usará marca do Bahia

Não será apenas o Bahia que usará a marca Esquadrão durante o Campeonato Baiano. O Vitória da Conquista também vai estampar a marca própria do tricolor nos seus uniformes. A parceria entre os dois clubes deve ser oficializada nos próximos dias e existe ainda a possibilidade da instalação de uma loja em Vitória da Conquista. De acordo com o Bode, o acordo não prevê ligações com o futebol das duas equipes.

Sílvio, o capitão interminável

Falando no Vitória da Conquista, o principal jogador da história do clube está de contrato renovado para 2020, ano em que o Bode jogará Baiano, Copa do Brasil e Série D. É o zagueiro Sílvio, de 38 anos, que está na equipe desde 2006, quando o Vitória da Conquista disputou a 2ª divisão do estadual pela primeira vez, um ano após a fundação. No período, ele só saiu quando o Bode não tinha agenda no segundo semestre e sempre voltou.