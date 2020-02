Vitória sai na frente e sob o comando de Arturzinho traz o primeiro troféu para casa em 1997, ao derrotar o Bahia por 3x0. (Haroldo Abrantes/Arquivo Correio* )

Em 1999, o artilheiro do torneio foi Uéslei do Bahia, mas o Vitória é novamente o dono da taça com um placar de 2x0 sobre o Bahia. (Crédito: Haroldo Abrantes/Arquivo Correio*)

Evaristo de Macedo foi o técnico que levou o Bahia ao seu primeiro título como campeão da Copa Nordeste em 2001, com o placar de 3x1 sobre o Sport. (Haroldo Abrantes/Arquivo Correio*)

Um 3x1 sobre o rival Vitória, levou o Bahia ao título de campeão em 2002. (Haroldo Abrantes/Arquivo Correio*)

Nadson do Vitória foi o artilheiro do torneio de 2003. E a partida final foi um empate de 1x1 com o Fluminense de Feira. (Alberto Coutinho/Arquivo Correio* )

Sob o comando de Ricardo Silva, o Vitória retoma a taça em 2010 ao ganhar do ABC por 2x1 (Magnus Nascimento/Arquivo NJ)