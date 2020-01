Coquetel na Bahia Marina marcou lançamento do livro Correio - 40 Anos de Inovação

Um coquetel iniciado ao pôr do sol diante da Baía de Todos-os-Santos marcou o lançamento do livro Correio - 40 Anos de Inovação, que conta a história do jornal de maior circulação no Nordeste.

Cerca de 200 pessoas circularam nesta quarta (15) pela Marina Summer House, na Bahia Marina, e conferiram em primeira mão a obra assinada pelo jornalista e colunista do CORREIO Nelson Cadena.

A diretora e acionista do jornal, Renata Correia, deu boas-vindas aos convidados e ressaltou, em sua fala, a importância de olhar sempre para o futuro.

Presente no evento, o prefeito ACM Neto comemorou os 41 anos do veículo de comunicação, completados ontem. “O Correio ajudou a escrever a história do jornalismo baiano”, afirmou.

O sunset contou com buffet assinado pelo chef Lucius Gaudenzi e decoração de Fernanda Brinço e foi produzido pela branding empresarial PR Sandy Najar.

