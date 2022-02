Cor da urina indica as condições do corpo

Transparente, amarelinha ou quase laranja? Olhar o próprio xixi antes de apertar a descarga é tarefa que deveria ser rotineira. Afinal, a cor da urina dá sinais de como anda a saúde. Ela pode revelar desidratação e problemas na vesícula, entre outros. O fluído não tem apenas a função de eliminar toxinas do organismo, também é capaz de emitir sinais importantes sobre o estado físico. De acordo com o urologista do Itaigara Memorial, Marcelo Cerqueira, a cor e o odor são os principais aspectos que devem ser observados para identificar doenças ou infecções.

“A coloração da urina pode variar no quesito fisiológico, em um processo que não é doença, de pessoa para pessoa, ou ao longo do dia. Mas via de regra, ela indica o estado de hidratação, que normalmente indica que a pessoa está se hidratando de maneira insuficiente, mas também pode ser mandatória para uma investigação médica”, diz o médico.

Se o problema consistir apenas em desidratação, um dia de ingestão equilibrada de água ou líquidos hidratantes pode ser suficiente para normalizar o tom amarelo-intenso do xixi de alguém sofrendo de desidratação leve. De acordo com a pesquisa do laboratório MedPreve - “O que diz a cor da urina” - essa coloração também pode ser considerada aspecto natural da primeira urina do dia. Caso fuja do padrão, é importante observar nos dias seguintes.

De acordo com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Roni Fernandes, uma urina saudável deve ter um tom amarelo claro, transparente e sem cheiro forte. Ao apontar aspectos que devem ser observados em casa, ele destaca além do cheiro e da cor, a textura.

“A urina com espuma e com odor muito forte não deve aparecer. Porque ela tem uma substância chamada ureia. Quando a urina fica muito tempo parada em contato com o ar, como em banheiros públicos, quando as pessoas não dão descarga, essa ureia se transforma em amônia, que tem um cheiro forte. Então, quando a amônia fica muito tempo parada na bexiga, ela apresenta um cheiro forte imediatamente após sua excreção. Isso significa infecção ou urina parada. A transparência da urina é importante. Quando você pega um jornal e com a urina em um copo de vidro transparente consegue ler o jornal, é porque ela está transparente o suficiente, mas quando ela está com um aspecto mais leitoso, impossível de ver o outro lado, essa turvação pode revelar alguma coisa” explica.

Diagnóstico

O motorista por aplicativo Edson Santos Conceição, 46, descobriu a diabetes a partir dos sinais dados pela sua urina. Ele conta que a primeira diferença percebida foi o aumento no volume e na quantidade de vezes que passou a urinar. Ao realizar a coleta do xixi para um exame, percebeu que o líquido atraiu formigas. A diabetes foi confirmada pela análise laboratorial e apenas após o início do tratamento para controlar a glicemia, o trato urinário foi normalizado.

“A mudança que eu percebi no meu xixi foi quando eu comecei a urinar demais, então fui fazer o teste e a urina começou a encher de formiga, na hora eu percebi que estava diabético. O exame confirmou tudo. O que eu fiz para voltar ao normal foi tomar insulina e metformina, passados pelo meu médico, a glicemia foi controlada e o xixi voltou ao normal”, conta Edson.

Há doenças em diversos órgãos do corpo que podem se manifestar na urina. O urologista Roni Fernandes, acrescenta que as doenças sinalizadas são principalmente as do sistema urinário, no rim, bexiga e próstata. “A cor que mais assusta é o vermelho, pois indica sangue e o sangramento pode ser o alerta para o adoecimento de algum desses órgãos ou para o surgimento de tumores que podem estar sangrando”, sinaliza.

Grasielia Conceição Boa Morte, 40, descobriu uma Hepatite A avançada aos 9 anos por mudanças na cor da urina, que estava vermelha. O diagnóstico constatou que seu fígado estava se desfazendo e, por isso, o sangue estava sendo eliminado pelo xixi. O tratamento foi longo e ela ainda realiza exames constantemente para monitorar a saúde do fígado.

“Descobrimos a Hepatite A em um dia pela manhã quando minha urina estava com a cor bem vermelha e em pouca quantidade. O desconforto era uma ardência e um pouco de dor após terminar de urinar. Fiz uso de medicamentos, repouso absoluto, porque estava na fase avançada e o fígado estava muito debilitado, e mudei totalmente a minha alimentação, era super restrita na época. O tratamento foi muito importante na regeneração do meu fígado e para que a urina voltasse a cor, odor e quantidade normal”, conta Grasielia.

Roni Fernandes adverte que o sangue, o aspecto leitoso (como se tivesse pus), e a cor roxa da urina são sinais de alerta para procurar imediatamente um urologista, pois podem indicar infecções ou doenças mais graves. Já entre os diagnósticos mais comuns que a urina pode revelar constam as doenças do sistema urinário como pedras nos rins, que atinge 10% da população, infecção urinária, uropatia (problemas na filtragem dos rins) e os tumores de rim, bexiga e próstata.

Janayna Moradillo, estudante, 21, já sofreu com uma das doenças mais corriqueiras ligadas ao xixi: a infecção urinária. Os sinais de ardência e o tom amarelado da urina foram os acusadores do problema. “Começou a doer e também ardia quando eu fazia xixi, ficou bem amarelado e o papel ficava com a mesma coloração. Durante o tratamento precisei beber muita água”, conta.

É importante ressaltar que a cor da urina deve servir apenas como alerta para a procura de um médico urologista para o tratamento e o diagnóstico corretos. Como explica o médico Roni Fernandes. “A gente consegue ver através de exames de urina e ultrassom. Sendo assim, esses aspectos [a cor do xixi] funcionam apenas como alerta. Nós, médicos, não consideramos os aspectos acima dos exames, pedimos um exame de urina e é ele que vai revelar o diagnóstico preciso. A importância disso hoje é chamar a atenção para a busca de um especialista”, alerta o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia.

Doenças mais comuns

O urologista Marcelo Cerqueira indica que as disfunções mais comuns de serem indicadas pelas características da urina são a infecção urinária, problemas ligados à próstata, não necessariamente ligadas ao câncer, e a enurese, pronunciada pela perda de urina.

A prática de atividade física, não fumar e manter uma alimentação saudável são costumes que, segundo o médico, estão diretamente relacionados à prevenção das doenças que a urina sinaliza, além de, indiretamente, contribuírem para manter o trato urinário equilibrado.

Sete tons de atenção

Dar descarga sem uma discreta conferida na própria urina é perder a oportunidade de identificar como anda o seu corpo. De acordo com uma pesquisa realizada pelos laboratórios MedPreve, o xixi pode apresentar em média sete tons que indicam como as coisas estão funcionando no organismo. Confira:

Amarela - Amarela-clara é considerada a cor normal da urina. Se nenhum sintoma como ardência, dor ou dificuldade para urinar for sentido no momento da excreção, provavelmente significa que o organismo está bem hidratado e os rins estão funcionando bem. “A urina é saudável quando ela tem cor mais clara, um amarelo mais claro. O odor de uma urina saudável não é forte nem extremamente exalante, que impregne o vaso. Uma pessoa normal urina, em média, 2 a 3 vezes por turno, então se a pessoa está urinando muito mais vezes que isso, ou menos vezes, pode ser um problema”, diz o urologista Marcelo Cerqueira; Transparente - Se a urina ficar clara demais, este pode ser um sinal de que está muito diluída. Nesse caso, a primeira coisa a fazer é avaliar se água está sendo ingerida em excesso, fazendo os rins trabalharem mais para eliminar líquidos desnecessários. Ela pode ficar transparente ainda na diabetes descontrolada, que estimula a ida frequente ao banheiro; Amarelo-intenso - A cor é considerada normal para a primeira urina da manhã, pois passamos várias horas sem ir ao banheiro e sem tomar água enquanto dormimos. O tom indica que a urina está mais concentrada. Porém, caso ela apareça durante o dia, é preciso aumentar a ingestão de líquidos e observar como estará no próximo xixi, pois o corpo pode estar levemente desidratado; Marrom - A coloração pode indicar níveis mais altos de desidratação, o que pode ser resolvido ao aumentar a ingestão de água e evitar atividades intensas que elevem a produção de suor. Se esse tom permanecer por vários dias ou passar para um castanho, isso pode ser sinal de uma desidratação mais profunda, risco aumentado de formação de cálculo renal e problemas no fígado; Laranja - Dois fatores podem estar ligados a esse tom: alto consumo de alimentos ricos em betacaroteno, como abóbora, caqui, cenoura, mamão e manga; ou à ingestão de suplementos vitamínicos e alguns medicamentos. Nesse caso, a alteração é temporária e não é sinal de problemas. Se a cor permanecer por vários dias ou ficar mais intenso, pode indicar desidratação, problemas na vesícula ou doenças do fígado. Rosa ou Vermelha - Entre as causas mais comuns está uma grande ingestão de beterraba ou alimentos com corante vermelho, o que não representa ameaça ao organismo. Quando a cor aparece pela presença de sangue, para as mulheres em período menstrual, trata-se de uma alteração temporária. Mas se não forem esses os casos, é preciso investigar. “Uma pessoa que apresenta sangue na urina pode ser um indicativo de infecção ou até de doença mais grave. A cor avermelhada de sangue é sempre alarme para uma investigação médica”, alerta o urologista. Azul ou Verde - Geralmente são resultado da ingestão de medicamentos que contêm azul de metileno, um corante que é excretado pelos rins e se mistura com a urina, deixando-a mais azulada ou esverdeada. Também pode ser indíscio de infecção bacteriana.

Com a supervisão da subchefe de reportagem Monique Lôbo.