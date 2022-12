Coreano pagodeiro fica 'no muro' sobre jogo: 'Torço pelos dois'

Ele foi bem recebido no Brasil, ganhou a amizade dos baianos e ainda ficou mais famoso depois da temporada em Salvador, mas o coreano Kwon Min-Sung, conhecido nas redes sociais como Dropmeoff, resolveu comentar que não vai torcer apenas por uma única seleção.

No Instagram, o famosinho por dançar canções baianas alegou que vai torcer para o Brasil e também para a Coreia, seu país de origem, no jogo desta segunda-feira (5), no Catar, pela Copa do Mundo.

"Muitas pessoas estão me perguntando para quem eu torço entre a Coreia e o Brasil e eu torço pelos dois países. Eu amo os dois, quem ganhar, ficarei muito feliz. Eu amo o Brasil, eu amo a Coreia. Eu sou coreano que ama o Brasil, gente!", comentou.

Nos comentários, os baianos e outros internautas brincaram que o coreano vai perder para o Brasil no jogo que será realizado às 16h. "Eu acho melhor você torcer para nós, hein?", comentou uma seguidora. "A Coreia não tem chance, fique conosco no lado bom do futebol", escreveu um fã.