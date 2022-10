Coreia do Norte dispara míssil balístico em direção ao leste; Japão alerta população

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado em direção ao leste, afirmaram nesta segunda-feira (3) tanto o Exército sul-coreano quanto o serviço da guarda costeira do Japão.

Este lançamento ocorre em meio a exercícios militares conjuntos entre Coreia do Sul e Estados Unidos e soma-se a uma série recorde de testes de armas realizados este ano pelo país comunista.

No Japão, o gabinete do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, informou pelo Twitter que "um projétil, que parece ser um míssil balístico da Coreia do Norte, provavelmente sobrevoou o Japão".

O disparo provocou um alerta incomum do governo japonês pedindo que a população procurasse abrigo "dentro de prédios ou sob a terra". A emissora nacional japonesa NHK reportou que o alerta estava em vigor para duas regiões do norte do país.

"A Coreia do Norte parece ter lançado um míssil. Por favor, evacuem para edifícios ou abrigos subterrâneos", disse o governo em um alerta emitido às 7h29 de terça (19h29 de segunda-feira em Brasília).

Dias atrás, Seul e Washington realizaram exercícios navais em larga escala em frente à península, e planejam para sexta-feira manobras submarinas com o Japão, as primeiras em cinco anos.

Autoridades sul-coreanas e americanas alertam há meses que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, prepara um novo teste de arma nuclear. Ambas as fontes disseram acreditar que isso possa acontecer logo após o próximo congresso do Partido Comunista na China, em 16 de outubro.

A Coreia do Norte, alvo de várias sanções da ONU por seus programas de armas, normalmente procura maximizar o impacto geopolítico de seus testes em momentos propícios.