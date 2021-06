Coren anuncia novo gestor interino após escândalo envolvendo presidente

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) tem um novo presidente interino. Holmes Filho, que ocupava a vice-presidência do conselho na gestão eleita para o triênio 2021-2023, assumiu o cargo nesta segunda-feira (28) e substituirá Jimi Hendrex Medeiros de Sousa, afastado após acusação de implantar um esquema de rachadinha para pagamento de dívidas contraídas durante a campanha eleitoral que elegeu a chapa que integrava no pleito de 2020 do Coren.

"Estamos em meio a esta pandemia da Covid-19, onde o trabalho dos profissionais de Enfermagem tem sido fundamental para que possamos vencer esta guerra. Portanto, representamos uma categoria que está na linha de frente, inclusive exposta aos riscos de contaminação. Então, vamos garantir o pleno cumprimento das funções finalísticas do Conselho Regional. Nossa luta será sempre a favor destes profissionais, por melhores condições de trabalho, e também por um piso nacional salarial e carga horária de 30 horas, que possam dar mais dignidade à classe de Enfermagem", destacou Holmes Filho.

O novo presidente assume a gestão enquanto durar o afastamento de Jimi Hendrex pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), que inicialmente é de 90 dias. Além dele, foi afastada também sua primeira-tesoureira, Rosane Santiago Alves da Silva, também acusada de ser parte do esquema.