Coroinha é esfaqueado durante missa em igreja no norte da BA; vídeo

Um adolescente de 15 anos, coroinha na igreja matriz do município de Paripiranga, no norte da Bahia, foi esfaqueado durante uma missa no local, na noite de domingo (7).

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito entra na igreja e, em seguida, ataca a vítima. Nas imagens, o jovem consegue se desvencilhar da arma, mas acaba sendo golpeado nas duas mãos. O estado de saúde da vítima não foi informado.

De acordo com a Polícia Civil, o menino estava acompanhando a procissão de entrada na missa, juntamente com o padre, quando um rapaz, de 27 anos, o atacou com um golpe de faca. As imagens de câmera de segurança da igreja foram solicitadas para ajudar na identificação do acusado.

Os policiais militares da 21ª CIPM socorreram a vítima à unidade de saúde do município, onde foi atendida.

Segundo a assessoria da corporação, a guarnição intensificou o policiamento, promoveu rondas ostensivas e buscas para localizar o suspeito, mas ninguém foi preso.

A Delegacia Territorial de Paripiranga investiga as circunstâncias do ataque.