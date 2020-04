Coronavírus: Bahia não registra novos casos na tarde desta quinta (2)

A Bahia não registrou novos casos de coronavírus entre as 12h e 17h desta quinta-feira (2). De acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o estado permanece com 267 infectados.

Até o momento, são três mortes confirmadas por Covid-19 na Bahia, todas em Salvador. Outros 15 óbitos com suspeita da doença ainda estão em investigação.

De todos os testes aplicados, 1763 apresentaram resultados negativos. Ou seja, apenas 4,1% do total de pacientes estavam infectados com o vírus. Vale lembrar, porém, que estão sendo testados apenas os casos considerados mais graves. Pacientes com sintomas leves ou assintomáticos não são submetidos e devem permanecer em quarentena.

Das 267 pessoas infectadas, 43 estão curadas e 33 encontram-se internadas. Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Dentre os casos confirmados, 50,94% são do sexo masculino e 49,06% do sexo feminino. A incidência é maior na faixa de 70 a 79 anos - ou seja, há mais risco desse grupo adoecer.

Diferente do que foi divulgado anteriormente, o município de Irecê não possui casos confirmados de covid-19. A paciente, na verdade, mora em Salvador, onde foi notificado o caso.

Foto: Reprodução