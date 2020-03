Coronavírus: celebrações da Semana Santa serão transmitidas por rádio e internet

Em meio à pandemia do coronavírus, as celebrações da Semana Santa da Arquidiocese de Salvador serão realizadas sem a presença dos fiéis. Elas serão transmitidas pela Rádio Excelsior da Bahia (AM 840) e pela página oficial da Arquidiocese no Facebook: @ArquiSalvador.

A medida é uma forma de evitar aglomeração de pessoas e reduzir a propagação do vírus.

Confira a programação:

Domingo de Ramos (5 de abril)

Cada padre deve celebrar a Missa, em sua paróquia, sem a presença dos fiéis.

Quinta-feira Santa (9 de abril)

Às 9h – Missa da Unidade

Às 16h – Missa da Ceia do Senhor (não haverá o Lava-pés)

Sexta-feira-Santa (10 de abril)

Às 16h – Ação Litúrgica da Paixão do Senhor

Sábado Santo (11 de abril)

Às 16h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (12 de abril)

Às 10h – Santa Missa