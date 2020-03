Coronavírus: Decreto inclui Teixeira de Freitas e Bahia tem 24 rodoviárias fechadas

Desde a última sexta-feira (20) que o governo do estado tem fechado as rodoviárias em cidades onde é confirmado algum caso de coronavírus. E foi o que aconteceu com Teixeira de Freitas, cujo primeiro paciente com Covid-19 foi confirmado na noite desta segunda-feira (23).

Hoje (24), o Governo publicou um decreto que inclui Teixeira de Freitas na lista de cidades baianas com rodoviárias fechadas para o controle e prevenção do novo coronavírus. Com a medida, a Bahia passa a ter 24 cidades com transporte intermunicipal suspenso.

A decisão tem validade de dez dias, a partir da zero hora desta quarta-feira (25). Os ônibus foram autorizados a entrar no terminal rodoviário dessas cidades até as 9h da quarta. O decreto do governador Rui Costa regulando esta medida inclui toda modalidade de transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário.

Os outros 23 municípios com transporte suspenso são Salvador, Feira de Santana, Entre Rios, Correntina, Santa Maria da Vitória, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Guanambi, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Simões Filho, Porto Seguro, Prado, Itabuna, Ilhéus, Itacaré, Vitória da Conquista, Brumado, Jequié, Conceição do Jacuípe, Juazeiro e o Terminal de Bom Despacho, em Itaparica.