Coronavírus: Em Petrolina, médico dança com paciente para comemorar melhora

Foi ao som de “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga, que o médico Pedro Diniz comemorou a evolução do tratamento conta coronavírus de uma paciente na UTI do Hospital Universitário (HU), em Petrolina (PE).

O HU, exclusivo para doentes da Covid-19, foi montado pela Prefeitura e a paciente em questão foi a primeira a ser atendida no local. O médico, com o gesto, reitera a necessidade de transmitir confiança e amor aos pacientes, ao lado dos tratamentos tradicionais, como forma de restabelecer a saúde. “No primeiro dia de UTI eu a intubei, no décimo quarto dia, a extubei. No décimo oitavo dia, a chamei para dançar”, comentou Pedro Diniz.