Coronavírus: Frota de ônibus será diminuída em até 30% a partir de sábado (21)

Com menos gente circulando nas ruas, o prefeito ACM Neto anunciou, nesta quinta-feira (19), que diminuirá em até 30% a frota de ônibus em Salvador. A medida começará a valer a partir deste sábado (21) e se aplica apenas para os horários fora de pico. A redução do efetivo faz parte de um acordo da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) com as empresas de trânsito.

"Não vamos reduzir indiscriminadamente. Vamos fazer uma redução estudada e minuciosa. No primeiro momento estamos reduzindo fora do horário de pico para trazer menor prejuizo aos trabalhadores. É perceptivel que temos uma quantidade menor de pessoas transitando diariamente, muitas ruas estão vazias.", justificou o prefeito, alertando ainda que, se os números de contaminação aumentarem, a redução da frota pode ser ainda maior futuramente.