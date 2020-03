Coronavírus: 'golpe da vigilância sanitária' é fake; entenda

O novo coronavírus (Covid-19) virou tema de áudio fake no Whatsapp. Uma gravação alertando para um novo tipo de golpe em Salvador circula no aplicativo nesta quinta (19). Na mensagem, uma mulher relata que bandidos fizeram um arrastão em um prédio no Horto Florestal após afirmarem trabalhar na Prefeitura .

De acordo com a autora da gravação, a quadrilha usa um uniforme da Prefeitura e avisa para o porteiro que deve fazer uma vistoria de prevenção ao coronavírus no edifício. Ao adentrarem o local, se inicia o roubo dos apartamentos.

Ao fim da mensagem de voz, a mulher diz que os síndicos dos prédios de Salvador precisam ser avisados sobre o novo golpe. Também circula no Whatsapp uma imagem de uma suposta câmera de segurança que teria mostrado a atuação dos bandidos.

Uma mensagem parecida circula em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ao jornal mineiro O Tempo, a Polícia Militar afirma que o aúdio e a imagem são falsos. “No que tange aos vídeos, áudios e prints de conversas que têm circulado em mídias sociais narrando furtos e roubos cometidos por pessoas simulando ser agentes da área de saúde, utilizando, inclusive, vestimentas brancas, a Polícia Militar esclarece que são falsos. Não foi registrado nenhum fato semelhante em nosso Estado", esclareceu.

