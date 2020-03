Coronavírus: hospitais suspendem cirurgias, remarcam consultas e reduzem visitas

Para conter a propagação do coronavírus, hospitais de Salvador têm adotado medidas para que vão de redução do horário de visitas até a suspensão de cirurgias. Nesta quinta-feira (19), as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) foram uma das entidades que fez anúncios relacionados à restrição de alguns atendimentos de assistência.

No caso da Osid, a principal mudança é que apenas cirurgias oncológicas e cirurgias eletivas que atendem certos critérios serão mantidas.

Entre os critérios, estão a idade dos pacientes (acima de 18 anos e abaixo de 50 anos); não ter doenças crônicas (como hipertensão, diabetes, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e cardiopatias); e a falta de necessidade de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o pós-operatório. Serão atendidos também os procedimentos de menor complexidade e aqueles com baixo tempo de permanência hospitalar.

A justificativa da entidade é a grande demanda, com as filas de espera no estado - que chegam a 10 mil apenas no Hospital Santo Antônio.

"A avaliação dos critérios especificados acima será realizada pela equipe médica, que dará preferência para os pacientes já cadastrados nas filas de pré-agendamento cirúrgico e com avaliação pré-anestésica", completa a Osid.

Foram adotadas, ainda, medidas como a interrupção de atendimentos de primeira consulta e manutenção, no ambulatório, apenas de atendimentos para as cirurgias que se encaixam nos critérios, além dos pacientes da clínica oncológica e tratamento a pacientes internados.

Visitas e consultas

Em outras unidades, as medidas adotadas dizem respeito aos visitantes e acompanhantes dos pacientes. É o caso do Hospital do Subúrbio, que proibiu visitas a pacientes assistidos na sala de medicação e em UTIs. Entre outras normas, a unidade médica também definiu a proibição de visitantes em quartos da enfermaria e nas áreas de circulação do hospital.

O Complexo Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes) também montou um plano de contingência que deve durar pelo menos 30 dias. As ações incluem restrições na visitação, mas também a reorganização das agendas de consultas, redirecionamento de pacientes, priorização das consultas e procedimentos para casos imprescindíveis e compatíveis com o perfil de serviços ofertados.

Entenda o que foi adotado por cada hospital

Hospital Santo Antônio/Obras Sociais Irmã Dulce

A Osid informou que as medidas entraram em vigor na última quarta-feira (18) e devem ser reavaliadas de acordo com o andamento dos fatos em torno da pandemia do coronavírus, podendo ser revisadas a qualquer momento.

Entre as ações anunciadas estão:

Serão mantidas apenas as cirurgias que se encaixam nos seguintes critérios: pacientes acima de 18 anos e abaixo de 50 anos; Sem doenças crônicas, a exemplo de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Melitus, Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Cardiopatias etc; Sem necessidade de UTI para o pós-operatório; Procedimentos de menor complexidade; Procedimentos com baixo tempo de permanência hospitalar.

Os atendimentos de primeira consulta estão temporariamente interrompidos.

O ambulatório manterá apenas os atendimentos necessários à sustentação das cirurgias acima mencionadas, como pré e pós-operatórios. Também atenderá pacientes da clínica oncológica e pacientes internados.

Pacientes que precisam de renovação de receita controlada terão uma referência de cada serviço para atendê-los nos dias habituais de funcionamento do ambulatório da especialidade. Idosos e pacientes com comorbidades não precisarão ir até o hospital para isso, podendo ser representados por familiar com grau de parentesco comprovado por documento com foto.

O laboratório e o serviço de Bioimagem só atenderão demandas de oncologia, do suporte das cirurgias que serão mantidas e de pacientes internados.

O serviço de Endoscopia será apenas para os pacientes internados.

Os serviços de Fisioterapia ambulatorial estão temporariamente interrompidos, assim como as terapias e/ou atividades em grupo.

As visitas estão suspensas para os idosos. Pacientes com acompanhantes também terão visitas suspensas. Para os demais pacientes, a rotina de visitas será a seguinte: enfermarias e UTI Pediátrica: 1 visitante por paciente, das 13h30 às 17h30; UTIs Adulto: 1 visitante por paciente, das 15h às 17h.

Hospital do Subúrbio:

Proibição de visitas a pacientes assistidos na sala de medicação;

Proibição de visitas a pacientes em UTIs

Permitido somente acompanhantes na UTI pediátrica

Permitida somente a permanência de um visitante por paciente nas enfermarias;

Pacientes que possuem acompanhantes não poderão receber visitas;

Permitido acompanhantes somente para pacientes menores de 18 anos e acima de 60 anos;

Proibido circular nos demais quartos da enfermaria, bem como permanecer nas áreas de circulação do hospital;

Não visitar o paciente, caso esteja gripado ou com doença contagiosa;

Recomendação para lavar as mãos antes e depois da visita. Desta forma, evitará a infecção hospitalar;

A troca de acompanhantes será realizada somente das 8h às 10h e das 18h às 20h.

A instituição não terá restrição de cirurgias porque só realiza procedimentos de urgência e emergência, não tendo, assim, procedimentos eletivos.

Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Hupes/ Hospital das Clínicas da Ufba)

O hospital montou um plano de contingência para os próximos 30 dias, com o objetivo de reduzir a mobilidade da população nas dependências do hospital e evitar aglomerações de pessoas. As medidas incluem:

Só serão permitidos acompanhantes para pacientes menores de 18 anos e acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais e transtornos mentais. As visitas ficarão limitadas a um visitante por paciente internado. Visitas e acompanhantes passarão por uma triagem para sintomas respiratórios.

Reorganização das agendas de consultas, redirecionamento de pacientes, priorização das consultas e procedimentos para casos imprescindíveis e compatíveis com o perfil de serviços ofertados. Esses procedimentos serão feitos pelos médicos e pela equipe multiprofissional.

O Hupes informou que vai entrar em contato com todos os pacientes agendados para a remarcação, para não concentrar um grande número de pessoas nos ambulatórios. Em caso de dúvidas, os usuários podem ligar para (71) 3283.8315.

Hospital Santa Izabel

O funcionamento continua normal. As cirurgias oncológicas estão mantidas, assim como cirurgias eletivas. No entanto, os procedimentos eletivos e que exigem internação estão sendo acompanhados pelo Comitê de Crise da instituição.

Maternidade Climério de Oliveira

Também ligada à Ufba, a Maternidade Climério de Oliveira suspendeu visitas aos pacientes internados desde terça-feira (17).

No entanto, a acompanhantes ainda podem ficar na instituição, desde que não tenham sintomas de gripe e tenham entre 18 e 59 anos de idade.

A marcação de exames e consultas de forma presencial no Ambulatório foi suspensa. Agora, só será possível pelos telefones (71) 3283-9269 e (71) 3283-9300, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Já a marcação de mamografia deve ser feita pelo telefone (71) 3283-9306, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Exames como a ultrassonografia morfológica e dos exames de Laboratório ainda devem ser marcados presencialmente, das 8h às 17h e das 9h às 16h, respectivamente.

Hospital Aliança

A instituição informou que está preparada para suspender as cirurgias eletivas, quando houver necessidade. Atualmente, o hospital conta com os dois pacientes internados por coronavírus. Os dois estão em leitos de isolamento com pressão negativa - o que significa dizer que o ar presente nesses leitos não se mistura com o ar ambiente.

Segundo o hospital, nas emergências, há áreas de isolamento para pacientes com síndrome febril. O acesso de pacientes para cirurgia eletiva fica distante desses locais.

"Portanto, por enquanto, não há necessidade de suspensão dessas cirurgias que, em muitos casos, já estão sendo desmarcadas por médicos e pacientes. E, se em algum momento, essa demanda de pacientes com a COVID-19 aumentar, o Hospital Aliança está preparado para abrir mais 15 leitos de UTI, além de utilizar a unidade de recuperação anestésica também como UTI, o que nos disponibilizaria leitos extras para tratamento desses pacientes", garantiram, através da assessoria.