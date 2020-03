Coronavírus: número de casos confirmados na Bahia sobe para 127

Nas últimas 24 horas a Bahia registrou mais quatro casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), até às 17h deste sábado (28) eram 127 casos registrados. O número representa 3,1% do total de notificações. Até o momento, 1.380 casos foram descartados e não há óbitos. Ao todo, 17 pessoas estão curadas e 14 encontram-se hospitalizadas.

Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) em conjunto com os Cievs municipais.

Dentre os casos confirmados, 58,3% são do sexo feminino e 41,7% do sexo masculino. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 25,98% do total. Porém, o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes foi maior na faixa de 70 a 79 anos (2,37) seguida da faixa de 80 e mais (1,59), indicando o maior risco de adoecer entre os idosos.

A Sesab ressaltou que os números são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na classificação.