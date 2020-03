Coronavírus: Prefeitura de Recife ordena fechamento de escolas e faculdades

Escolas públicas, municipais e escolas e faculdades particulares deverão ter as atividades suspensas a partir da próxima quarta-feira (18) por causa da pandemia de coronavírus. A determinação foi apresentada pela Prefeitura do Recife, em coletiva de imprensa realizada na manhã deste domingo, onde apresentou o Plano Municipal de Contingência - COVID 19 para os próximos meses, que contém dez medidas.

O fechamento das escolas ocorrerá como antecipação das férias marcadas para o mês de julho. A merenda escolar será garantida por meio de kits de alimentação que os pais poderão buscar na escola uma vez por semana. Escolas e faculdades particulares também terão as atividades suspensas.

Lista das dez ações anunciadas pela Prefeitura do Recife

1 - Escolas da Prefeitura serão fechadas a partir da próxima quarta-feira (18), com antecipação das férias marcadas para o mês de julho. A merenda escolar será garantida por meio de kits de alimentação que os pais poderão buscar na escola uma vez por semana.

2 - As escolas e faculdades particulares devem suspender as aulas a partir da próxima quarta-feira (18).

3 - Liberação de R$ 10 milhões para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para os profisionais de Saúde.

4 - Suspensão das férias de todos os profissionais de Saúde, Assistência Social, Defesa Civil e Guarda Municipal nos meses de abril e maio. Todos os profissionais necessários para a atenção emergencial à populaçaõ em razão da pandemia poderão ser convocados a trabalhar em regime especial.

5 - Criação de leitos de isolamento provisório em unidades da rede municipal de saúde e da rede filantrópica.

6 - Criação de um Grupo de Trabalho, formado por seis secretarias, para enfrentamento das consequências socio-econômicas das medidas restritivas dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de Contingência da Covid-19. Este Grupo de Trabalho está elaborando um Plano de Mitigação focado nos impactos da renda dos trabalhadores informais.

7 - Liberação de R$ 5 milhões para fortalecimento do estoque de cestas básicas da Secretaria de Desenvolvimento Social.

8 - Criação de uma Rede de Solidariedade para os profissionais envolvidos no Plano Municipal de Contingência e para as família de baixa renda que serão impactadas pelas medidas restritivas.

9 - Solicitação a ANVISA de suspensão de todos os voos internacionais a partir do próximo dia 20 de março. Os casos de necessidades de retorno de pernambucanos, depois do dia 20 de março, devem ser tratados de forma especial com a ANVISA e Secretaria Estadual de Saúde.

10 - Solicitação de R$ 92 milhões ao Governo Federal para custeio do Plano Municipal de Contingência - COVID 19 nos próximos meses.

Representante das escolas particulares

O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (Sinepe), José Ricardo Dias Diniz, afirmou que as aulas serão mantidas nesta segunda-feira (16), mas o conselho diretor da entidade se reunirá às 16h para discutir as ações no Recife e no Estado. "Estamos acompanhando", afirmou. "O momento requer prudência e avaliação". O conselho que vai se reunir nesta segunda-feira tem 32 integrantes. Eles vão esperar se o Governo do Estado vai se posicionar também.

No Recife, há cerca de 600 escolas particulares e, em Pernambuco, 2,4 mil.

As informações são do Jornal do Commercio