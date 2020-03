Coronavírus: ruas de Salvador recebem higienização especial

Agentes da Limpurb vestidos dos pés a cabeça com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pulverizam uma solução de hipoclorito de sódio e água em grades, pontos de ônibus e paredes da Rua Direta do Uruguai. A ação é parte da operação especial de higienização dos locais mais movimentados da capital baiana em combate ao novo coronavírus (Covid-19), promovida pela Prefeitura por meio da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb).

Localizada na Cidade Baixa, a Rua Direta do Uruguai foi a primeira a receber a limpeza com a solução que tem 99% de eficácia no combate ao vírus, de acordo com o Presidente da Limpurb, Marcus Passos. Antes do início da higienização, a operação foi detalhada pelo Prefeito ACM Neto, em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (26).

“Esse trabalho foi estruturado nos últimos dias para garantir que a gente possa ter uma presença ainda mais resolutiva da limpeza urbana, nesse período de coronavírus na cidade. A medida será aplicada diariamente nas principais ruas, avenidas e praças, além das imediações de unidades de saúde – hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimento e postos de saúde”, explicou o prefeito.

A operação envolve 120 profissionais, dos quais 80 foram treinados para manusear e pulverizar a solução de hipoclorito de sódio e água nas vias e estruturas. A limpeza ainda conta com a atuação de quatro veículos adaptados para pulverização e dez carros-pipa com desinfetantes. Serão utilizados 200 mil litros da solução, sendo que o hipoclorito de sódio foi doado por uma grande empresa de Salvador.

As equipes de higienização das ruas vão atuar em dois horários, às 6h e às 17h. De acordo com o presidente da Limpurb, o trabalho empregado em cada local varia de acordo com as necessidades do ambiente. “Depende do fluxo de pessoas do local e da mobilidade do bairro. A gente mapeou essas áreas para já começar as ações”, disse Passos.

“Temos dois momento de aplicação desse trabalho especial de higienização, às 6h para amanhecer e ter o começo das atividades higienizadas e às 17h para limpar o que teve ao longo do dia”, apontou Neto.

A Prefeitura de Salvador recebeu uma doação de 200 mil litros da solução de hipoclorito de sódio com água de uma empresa da capital. De acordo com Neto, a quantidade deve ser suficiente para dar suporte á primeira etapa de limpeza. “Temos visto a mobilização de empresários e pessoas de Salvador que querem contribuir no combate ao vírus”, afirmou o prefeito.

“Essa operação especial não trará prejuízo ao trabalho cotidiano de limpeza na capital baiana. É importante lembrar que Limpurb foi autorizada a ampliar o quadro de profissionais e o contrato com as empresas de limpeza neste período de combate ao coronavírus”, completou o prefeito.

Em conversa com a imprensa, o presidente da Limpurb pediu que os moradores de Salvador se atentem ao descarte dos resíduos domésticos durante a quarentena. De acordo com Passos, neste período, houve um acréscimo de 12% nos resíduos jogados fora pelos domicílios na comparação com o ano passado. “Pedimos mais consciência para descartar no horário correto, cerca de meia hora antes do horário de coleta em sua rua. Também é necessário fazer o descarte de forma correta, se possível, usando dois sacos para proteger o agente de limpeza de contaminação pelo vírus”, solicitou.

A medida é mais um reforço às ações de combate à transmissão do novo coronavírus (Covid-19), que se soma à higienização dos principais terminais de ônibus e de veículos do transporte coletivo, iniciada na semana passada.

*Com supervisão da subeditora Clarissa Pacheco

***

O CORREIO entende a preocupação diante da pandemia do novo coronavírus e que a necessidade de informação profissional nesse momento é vital para ajudar a população. Por isso, desde o dia 16 de março, decidimos abrir o conteúdo das reportagens relacionadas à pandemia também para não assinantes. O CORREIO está fazendo um serviço de excelência para te manter a par de todos os últimos acontecimentos com notícias bem apuradas da Bahia, Brasil e Mundo. Colabore para que isso continue sendo feito da melhor forma possível. Assine o jornal.