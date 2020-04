Coronavírus: Salvador terá mais 243 leitos de UTIs para pacientes atendidos pelo SUS

Enquanto diversos municípios anunciam a lotação dos seus leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), devido à alta demanda causada pelo novo coronavírus, o prefeito ACM Neto anunciou que 243 leitos deste tipo serão viabilizados pelo executivo municipal para uso do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Na próxima semana, 187 leitos de UTI já estarão funcionando", garantiu. O anúncio foi feito na manhã dessa segunda-feira (20), durante a entrega, pela Prefeitura, de 83 respiradores para usso nesses leitos de UTIs.

Ainda essa semana, 47 vagas devem ser abertas no Itaigara Memorial, a primeira unidade de saúde do município dedicada ao combate ao coronavírus.

Outros 50 leitos estarão disponíveis no hospital de campanha que está sendo construído na área onde funcionava o parque aquático Wet'n Wild, na avenida Paralela, e deve ficar pronto na próxima semana, junto com mais 40 leitos de enfermaria.

A regulação feita para a transferência de pacientes para esses locais é de responsabilidade do Governo do Estado. Se preciso, Neto garantiu que pode ampliar a capacidade do Hospital de campanha do Wet, que deve passar para 100 leitos de UTIs e outros 80 de enfermaria.

O prefeito ainda confirmou que, nos próximos dias, será anunciado um contrato firmado com uma rede hospitalar particular ou filantrópica para o uso de leitos de UTIs. "Vamos utilizar, por exemplo, 10 leitos do Hospital Martagão Gesteira como UTIs pediátricas, ou seja, exclusivas para crianças vítimas da covid-19", afirmou.

Sistema de saúde

A Prefeitura também fez a requisição administrativa para uso do Hospital da Sagrada Família, que possui 40 leitos de UTIs e 71 de enfermaria. O local terá responsabilidade das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

"Para cada leito de Unidade de Terapia Intensiva, há ainda outro leito de enfermaria disponível. Isso significa que, entre UTI e enfermaria, são 438 leitos viabilizados pela Prefeitura”, relatou Neto.

Ainda assim, o prefeito não preferiu cravar que esses números serão suficientes para evitar um futuro colapso do sistema de saúde do município, devido ao avanço da doença na cidade. “Hoje, Salvador tem um número confortável, mas podemos viver uma situação difícil no futuro. Por isso precisamos manter as medidas de distanciamento social e não baixar a guarda”, afirmou.

Neto pretende ainda se reunir com o governador Rui Costa para ter uma noção mais detalhada de como está a situação do sistema de saúde de Salvador, já que o estado também possui leitos de UTIs no município.

“Inclusive, eu não tenho restrição de trazer pessoas do interior para que sejam tratadas na capital. Mas quanto mais isso acontecer, maior será o nosso esforço para dar conta de tanta gente. Garanto que, junto com o governador, vamos montar um trabalho conjunto que será feito a quatro mãos”, afirmou.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a viabilização desses leitos será feita em duas fases, com a seguinte divisão:

1ª fase:

Hospital Municipal do Subúrbio: 17, sendo sete leitos pediátricos.

Hospital Santa Izabel: 14

Hospital Português: 05

Hospital Martagão Gesteira: 10, todos pediátricos.

Hospital de campanha do Wer'n Wild: 50

Itaigara Memorial: 47

Hospital da Sagrada Família: 20

Total: 163

2ª fase:

Hospital Municipal do Subúrbio: 10

Hospital de campanha do Wer'n Wild: 50

Hospital da Sagrada Família: 20

Total: 80

Total de leitos de UTIs: 243.

Para os leitos de enfermaria, a implantação também será em duas fases, ainda segundo a SMS:

1ª fase:

Hospital Municipal do Subúrbio: 15

Hospital Santa Izabel: 14

Hospital Português: 05

Hospital Martagão Gesteira: 10, todos pediátricos.

Hospital de campanha do Wer'n Wild: 40

Hospital da Sagrada Família: 55

Total: 139

2ª fase:

Hospital de campanha do Wer'n Wild: 40

Hospital da Sagrada Família: 16

Total: 56

Total de leitos de enfermaria: 195

Total de leitos de UTIs e enfermaria: 438

* Com supervisão da subeditora Clarissa Pacheco