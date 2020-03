Coronavírus: veja lista de famosos do Brasil e do mundo que foram infectados

Com ao menos 4 mil casos de Covid-19 no Brasil e mais de 600 mil no mundo, diversas estrelas também foram infectadas - e boa parte delas curadas, ainda bem. No Brasil, boa parte adquiriu o coronavírus no casamento de Marcela Minelli, em Itacaré, no Sul da Bahia. Já no mundo, nem quem tinha histórico de atleta escapou. Veja a lista de alguns dos famosos:

Gabriela Pugliesi

Uma das primeiras famosas a ter o diagnóstico positivo foi a influencer. Ao que todo indica, a musa fitness contraiu o vírus no casamento de sua irmã, Marcela Minelli, em Itacaré no dia 7 desde mês. Gabriela não apresentou sintomas graves e já está curada

Di Ferrero

Poucos dias depois, em 12 de março, o vocalista do NX Zero usou suas redes sociais para informar aos fãs que havia contraído o vírus. Uma semana depois, durante live, Di Ferrero informou aos seus seguidores que estava curado.

Preta Gil

A cantora foi contratada para se apresentar no casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, onde suspeita-se que contraiu o vírus, assim como a blogueira. O resultado do exame foi revelado pela filha de Gilberto Gil em 14 de marços. Há alguns dias, no entando, Preta voltou às suas redes sociais para informar que tinha sido curada.

Fernanda Paes Leme

Mais uma "vítima" do casamento em Itacaré foi Fernanda. Em post no Instagram, ela lembrou sobre a importância de ser responsável e preservar a saúde, para evitar a disseminação do vírus. “São altos e baixos, tanto físicos quanto emocionais, saindo de uma experiência e ao mesmo tempo continuando nela. O isolamento não acaba, nem as dúvidas, a fé, o cuidado e o pensamento positivo. Vamos juntos, mesmo distantes”, escreveu. Fê também está curada.

Dinho Ouro Preto

O músico anunciou na quarta-feira passada (25) ter testado positivo para o coronavírus. Ele afirmou que os sintomas que está sentindo são parecidos com os da dengue, que ele contraiu no ano passado.

Xand Avião e Isabele Temóteo

O cantor cearense Xand Avião e a influencer Isabele Temóteo, com quem é casado, anunciaram no dia 24 que estavam com Covid-19. O casal estava de quarentena desde 16 de março, quando fizeram o exame. A filha caçula dos dois, Isabela, também apresentou os sintomas, mas o exame que fez deu negativo. Enzo, outro filho do casal, não realizou o teste. Xand e Isabele também já estão livres da doença.

Luisa Mell

A apresentadora e ativista Luisa Mell e seu marido Gilberto Zaborowsky também foram contaminados. Luisa já apresentou uma melhora no seu quadro, já os sintomas de Gilberto estão cada vez mais fortes. Na última semana a apresentadora pediu, em post, para que as pessoas rezassem por ele.

Tom Hanks e Rita Wilson

Um dos primeiros famosos a anunciar que estavam infectados foram o ator Tom Hanks e sua esposa Rita Wilson. Ambos têm 63 anos e foram contaminados na Austrália, onde gravavam um filme sobre Elvis Presley. Logo após o diagnóstico, os atores entraram em quarentena, onde ainda se encontram. Hanks informa continuamente, via redes sociais, sobre a recuperação do casal. Em um de seus últimos posts, ele afirmou que os dois estão se sentindo muito melhor e ressaltou a importância de se manter a quarentena. “Você não transmite a ninguém. Você não pega de ninguém. Bom senso, não?”

Paulo Dybala

Um dos melhores jogadores do mundo, o argentino Paulo Dybala também não conseguiu escapar do surto na Itália. Ele e a sua esposa Oriana não apresentaram sintomas graves, mesmo assim entraram em quarentena. Blaise Matuidi e Rugani são outros jogadores da Juventus que pegaram Covid-19.

Paolo Maldini

O lendário zagueiro do Milan Paolo Maldini foi infectado. Ele disse que o futebol deveria ter parado antes e que assim mais vidas poderiam ser salvas. Além disso, o ex-jogador comentou sobre os efeitos da doença. "Como todos os atletas, eu conheço meu corpo. As dores são particularmente fortes, sentimos um aperto no peito", descreveu.

Kevin Durant

Um dos astros da NBA, o jogador do Brooklyn Nets Kevin Durant testou positivo no último dia 17. Em entrevista ao The Athletic, ele recomentou: "Todos vocês, tenham cuidado, cuidem-se e fiquem em quarentena. Vamos passar por isso."