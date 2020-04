O momento é de atenção em relação à limpeza e cuidados com a saúde. Confira algumas dicas do jornalista automotivo Antônio Meira Jr., editor de veículos do CORREIO, sobre quais áreas do veículo precisam de tratamento especial. Veja ainda o que é necessário fazer para deixar o carro parado na quarentena e como proceder nas coberturas de seguro e garantia. Assista ao vídeo e fique por dentro.