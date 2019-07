Coronel João Sá recebe R$ 265,3 mil do Governo Federal; veja como ajudar também

Os prejuízos causados pelo rompimento da barragem do Quati, principalmente ao município de Coronel João Sá, são imensos. Diante das perdas na cidade, avaliadas em torno de R$ 10 milhões, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), autorizou a liberação de R$ 265,3 mil para ações de assistência à população afetada pela enxurrada.

A decisão foi publicada na edição desta terça-feira (16) do Diário Oficial da União. Os recursos serão utilizados para a compra de cestas básicas e kits de higiene pessoal, além de colchões, travesseiros e roupas de cama.

O repasse dos recursos ocorre depois que o estado de emergência foi reconhecido pelo Governo Federal. O reconhecimento, publicado no diário oficial da última sexta-feira (12), abrange as cidades de Coronel João Sá e Pedro Alexandre e é requisito para o recebimento da ajuda.

Acompanhamento

Técnicos da Defesa Civil Nacional acompanham, desde a última semana, as ocorrências de desastres naturais na região. As atividades contaram com a visita do secretário do órgão, coronel Alexandre Lucas, para avaliação do cenário nas regiões afetadas e apoio à equipe do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad).

“O objetivo da nossa visita é apoiar a Defesa Civil local, para que a documentação de solicitação de recursos fosse encaminhada ao MDR com a maior agilidade possível. Viemos para verificar as necessidades imediatas visando garantir o restabelecimento da normalidade”, ressaltou o coronel Alexandre Lucas.

Doações

Além da ajuda federal, a própria sociedade tem se organizado para ajudar a quem perdeu tudo com o rompimento da barragem. Apenas na campanha ‘Bahia Solidária’, organizada pelas Voluntárias Sociais da Bahia, já foram enviadas 22 toneladas de alimento às regiões atingidas.

Segundo informações da organização da campanha, foram recolhidos esta semana outras seis toneladas de alimentos não-perecíveis, além de carne e frango congelados e 2 mil garrafas de água.

A campanha segue até que a situação na cidade seja controlada. É possível ajudar levando sua doação à sede da instituição, das 8 às 21h, na Rua Baronesa de Sauípe, 382, no largo do Campo Grande.

Outro local que se organizou para recolher donativos foi o shopping Center Lapa. O centro comercial se transformou em ponto de coleta de donativos da mesma campanha iniciada pelas Voluntárias Sociais. No shopping, é possível entregar leite em pó, água mineral e materiais de limpeza, que podem ser entregues durante o horário de funcionamento do empreendimento na Central de Atendimento, no piso L3.



Instituto realiza doação

O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) também se mobilizou para ajudar as pessoas afetadas com o rompimento da barragem do Quati. Nesta quarta-feira (17), serão doadas 1.500 garrafas de água para os desalojados.

Conforme dados recentes da Defesa Civil da Bahia são 320 desabrigados e 2.080 desalojados em Coronel João Sá, e 80 desabrigados e 760 desalojados em Pedro Alexandre.

Auxílio para animais

Os animais das cidades atingidas também precisam de ajuda. De acordo com Ilka Gonçalves, presidente da comissão de ética e bem estar do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia (CRMV-BA), só há ração para alimentar os cães e gatos da cidade até esta quarta (17).

Quem quiser ajudar os animais também pode contribuir com doações de alguns itens (veja abaixo). Basta levar as doações na Clínica Kennel, que fica na Rua das Hortências, 464, Pituba.

É possível também fazer doações em dinheiro, através de uma conta do Fórum Nacional de Proteção e Defesa recebe doações em dinheiro de quem quer auxiliar no apoio aos animais. Os dados são: Banco Bradesco, agência 1239-4, conta 6264-2 CNPJ: 04.085.146/0001-38.

Confira os itens solicitados:

Esparadrapo;

Fipronil para grandes animais

Vermífugo para equinos;

Antibiótico intramamário;

Pomadas para feridas;

Coletor universal;

Ungüento ou alantol;

Lâminas de barbear e tricótomo;

Seringas e agulhas para vacinação;

Ranitidina

Metoclopramida;

Ondansetrona.

Taxistas solidários

A Comissão de Taxistas da Bahia, que também iniciou uma campanha, já recolheu uma tonelada de donativos além de água e sapatos. É possível, ainda, realizar doações em dinheiro através de depósito em uma conta corrente do município.

Os taxistas irão entregar o recolhido para que a Defesa Civil (Seduc) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) façam os devidos encaminhamentos às regiões atingidas.

Campanha organizada pelos taxistas baianos (Foto: Reprodução)

Bombeiros em ação

Os próprios bombeiros também estão com posto de recolhimento de donativos, conforme a assessoria do órgão. "Solidarizando-se às comunidades atingidas, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia inicia uma campanha de arrecadação de roupas e alimentos não perecíveis", explica.

As doações, neste caso, podem ser entregues em qualquer quartel da corporação na capital ou interior do Estado, das 8 às 18h. Quem quiser mais informações, pode enviar e-mail para cg.acs@cbm.ba.gov.br.

Na conta da cidade

Doações em dinheiro também podem ser realizadas através de depósito em uma conta bancária do município de Coronel João Sá.

Conta para doação em dinheiro, divulgada pela Prefeitura de Coronel João Sá (Foto: Divulgação)

Relembre o caso

A barragem do distrito de Quati, em Pedro Alexandre, município baiano na divisa com Sergipe, sofreu um rompimento no final da manhã do dia 11 de julho. Não houve vítimas fatais. De acordo com a prefeitura local, o temporal que cai na região ajudou a comprometer a estrutura da barragem, que faz a contenção da água do Rio do Peixe, e uma parte da estrutura rompeu, fazendo com que uma grande quantidade de água invadisse o povoado de Quati.

A enxurrada atingiu o município vizinho de Coronel João Sá, que teve diversas ruas alagadas. Um trecho da rodovia BR-235 também foi tomado pela água e pela lama e ficou intransitável. Como o rompimento não foi total, moradores de Coronel João Sá, que estavam numa área mais vulnerável às águas, foram retirados de casa.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou as ruas alagadas, e os moradores buscando possíveis pessoas em risco.



A situação afetou vários serviços na região, inclusive as escolas, que fecharam. O prefeito de Coronel João Sá, Carlinhos Sobral, publicou um vídeo nas redes sociais orientando a população que vive em áreas consideradas de risco a deixar os locais.



"A barragem do Quati realmente estourou. É uma situação atípica. Nunca aconteceu isso com essa barragem, então, nós não sabemos as consequências. Eu peço encarecidamente que todas as pessoas que moram nas áreas de risco que saiam das suas casas, peguem seus documentos pessoais, objetos de valores. (...) Melhor a gente prevenir", afirmou ele.