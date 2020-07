Corpo achado em lago é da atriz Naya Rivera, diz TMZ

Um corpo foi achado no Lago Piru, na Califórnia, onde a atriz Naya Rivera desapareceu após um passeio de barco na semana passada. Segundo o departamento de polícia de Ventura, que investiga o caso, "a recuperação (do corpo) está em andamento". Uma coletiva acontecerá mais tarde no local. O corpo encontrado é mesmo o de Naya, segundo o site especializado em celebridades TMZ.

(Foto: Divulgação)

Naya desapareceu na última quarta (8), depois de sair de barco com o filho. O garoto Josey, de 4 anos, foi encontrado sozinho na embarcação horas depois da saída dos dois no equipamento alugado. A criança contou que mergulhou com a mãe, mas Naya não voltou para o barco. O menino está bem, sob cuidados do pai, o ator Ryan Dorsey, ex-marido de Naya.

Sonares, câmeras controladas remotamente e mergulhadores estão sendo usados na busca. A visibilidade no lago não é boa e há muita vegetação e detritos no fundo do lago. A polícia trata o caso como um acidente até o momento. Na semana, o porta voz chegou a considerar que talvez o corpo de Naya nunca fosse encontrado.

Naya ficou famosa pela série Glee, em que viveu por seis temporadas a cheerleader Santana.

Sumiço

Naya alugou o barco no último dia 8, por volta das 13h, saindo para passear com o filho. Horas depois, o menino foi achado dormindo só na embarcação. Ele foi resgatado e contou que a mãe não voltou de um mergulho.

Dois dias depois, a polícia afirmou que considerava a operação um resgate do corpo, considerando que Naya presumivelmente morreu afogada.

As autoridades divulgaram imagens que mostram a atriz deixando o carro com o filho e depois entrando na embarcação, horas antes do sumiço.