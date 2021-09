Corpo da influencer Gabby Petito é encontrado nos Estados Unidos

O corpo da jovem digital influencer Gabrielle Petito, conhecida como Gabby, de 22 anos, foi encontrado em um parque nacional nos Estados Unidos neste domingo (19). A jovem estava sendo procurada após desaparecer durante uma viagem de carro com o noivo no último dia 11.

Seus pais tiveram contato com a jovem pela última vez quando ela estava na área do Parque Nacional Grand Teton, no estado de Wyoming, onde o corpo foi encontrado.

"Hoje bem cedo foram encontrados restos humanos que coincidem com a descrição de Gabrielle 'Gabby' Petito", relatou o agente do FBI Charles Jones em entrevista coletiva. "Gostaria de expressar minhas mais sinceras e profundas condolências à família de Gabby".

Gabby e o namorado, Brian Laundrie, de 23 anos, começaram a viajar pelos Estados Unidos em uma van em julho. Laundrie voltou sozinho para casa em North Port, no estado da Flórida, há mais de duas semanas, com a van de Gabby. Ele foi declarado "pessoa de interesse" pelos investigadores e desapareceu.

Os pais de Laundrie não o veem desde terça-feira (14), segundo a polícia de North Port, que agora trabalha em um caso de "desaparecimento múltiplo".