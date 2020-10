Corpo de Bombeiros decreta extinção dos incêndios florestais na Chapada Diamantina

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia decretou a extinção dos incêndios florestais na região da Chapada Diamantina após uma semana de atuação dos bombeiros militares, com auxílio de moradores e voluntários, na região. Em sobrevoo realizado no final da tarde desta segunda-feira (12), nenhum foco de incêndio foi identificado na área atingida, que era monitorada.

O prazo inicial de 72h para a decretação do encerramento das atividades foi antecipado por vários fatores, dentre eles, os 53 milímetros de chuva que caíram na região na última noite e madrugada desta segunda, afirma o capitão Murilo Rocha, comandante da operação.

“Já no primeiro monitoramento que realizamos hoje por volta de meio-dia, foi possível constatar que toda a extensão atingida pelo incêndio está completamente encharcada e os rios estão bastante cheios. Em alguns pontos os rios transbordaram e isso demonstra que houve uma grande precipitação pluviométrica. Pelo grande acúmulo de água, podemos garantir que o incêndio está extinto”, afirma o capitão.

Com o fim dos incêndios na região, os bombeiros, brigadistas e demais órgãos encerram todas as atividades na base montada em Mucugê na manhã de terça-feira (13). A cidade tinha a situação mais preocupante no último sábado (10).

Em sobrevoo, nenhum foco de incêndio foi encontrado (Foto: Paula Fróes/GOVBA)

As chamas já tinham sido controladas com ajuda da chuva, mas a área afetada ainda era monitorada pela existência de pequenos focos, informou a Secretaria estadual da Comunicação (Secom) do Governo do Estado no início da tarde deste segunda.

O combate aos incêndios na região foi iniciado pelos bombeiros militares em 6 de outubro. Desde então, o Governo do Estado enviou seis aviões air track e um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar para auxiliar na contenção das chamas.

O trabalho contou com o empenho de 37 bombeiros militares e mais de 200 brigadistas ligados a órgãos ambientais e voluntários.

As seis aeronaves lançaram mais de 450 mil litros de água na área atingida e realizaram 105 horas de voos. Com o helicóptero foram 16 horas de voos distribuídas entre atividades de monitoramento, lançamento e extração de bombeiros e brigadistas. A aeronave também foi utilizada para a entrega de equipamentos e refeições aos combatentes que se encontravam em área de difícil acesso.