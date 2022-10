Corpo de criança desaparecida após carro ser arrastado por enxurrada é encontrado no PR

Uma das crianças que estavam desaparecidas em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, durante o período chuvoso, foi encontrada. O carro em que elas estavam com a família foi arrastado por uma enxurrada.

Segundo o Corpo de Bombeiros informou ao g1, equipes localizaram o corpo da menina, de 7 anos, na manhã desta quinta-feira (13). Um bebê de seis meses, irmão da menina, está desaparecido. Esse é o terceiro dia de buscas no local.

As crianças estavam no carro com os pais. O veículo foi arrastado pela água após a tentativa de atravessar um córrego. O carro foi localizado, mas as crianças não estavam nele. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos pais.

O caso aconteceu no fim da manhã de terça (11), em São Miguel Cachoeirinha, que fica a 18 quilômetros do Centro de Pato Branco. O município acumulou mais de 100 mm de chuva entre a noite de segunda (10) e a manhã de terça.