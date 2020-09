Corpo de homem é encontrado boiando no mar da Boca do Rio

O corpo de um homem foi encontrado boiando no mar na Boca do Rio, nas proximidades do Centro de Convenções, na manhã desta segunda-feira (28). O morto foi encontrado por uma pessoa que estava na praia, segundo o Corpo de Bombeiros.

Desde às 16h do último domingo (27), o Grupamento Marítimo de Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (GMAR) buscava por uma pessoa que teria desaparecido na praia após entrar no mar na Boca do Rio. A procura foi interrompida com a chegada da noite e retomada na manhã desta segunda. Após ser encontrado, o corpo foi retirado do local por volta das 10h30.

O homem morto estava sem documentos, informam o Corpo de Bombeiros. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para identificação do corpo e realizar os demais procedimentos legais. Segundo a Polícia Civil, a 9ª Delegacia Territorial, da Boca do Rio, foi acionada e expediu as guias para perícia e remoção.