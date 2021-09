Corpo foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros; homem não foi identificado (foto: reprodução)

O corpo de um homem foi encontrado no Dique do Tororó, em Salvador, na noite desta segunda-feira (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem nadava no local, quando teria se afogado.

Após ação de mergulhadores militares, o corpo do homem, que não foi identificado, foi encontrado preso na lama. Segundo os bombeiros, ele aparentava ter entre 35 e 40 anos.