Corpo de jovem de 21 anos é encontrado com marcas de tiros no bairro do IAPI

A Polícia Civil investiga a morte de Adson Moraes da Costa, de 21 anos, encontrado morto no bairro do IAPI, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (31).

O corpo do rapaz foi achado na Rua Conde de Porto Alegre, com perfurações provocadas por arma de fogo.

A autoria e motivação do crime ainda não estão esclarecidas. A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) está responsável pelas investigações.

Uma equipe do o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) esteve no local para a remoção do corpo e realização da perícia.