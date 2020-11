Corpo de mulher assassinada é achado na Casa Dom Inácio de Loyola

O corpo de uma mulher foi achado na segunda-feira (16) escondido com pedras e terra próximo de uma cachoeira que fica na propriedade da Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, no Distrito Federal. Segundo O G1, a suspeita é que a vítima seja uma japonesa que fazia tratamento no local e está desaparecida há uma semana.

Um jovem que confessou ter roubado e matado uma mulher foi preso hoje. Ele não confirmou que a vítima é a japonesa, diz a Polícia Civil.

Representantes da Casa Dom Inácio de Loyola não foram encontrados para comentar o caso. O local foi fundado por João de Deus, que atualmente cumpre prisão domiciliar em Anápolis, Goiás, após ser condenado por cometer crimes sexuais contra mulheres que buscavam o centro para atendimentos espirituais. Ele nega e recorreu da sentença.

João de Deus está afastado da instituição desde 2018.