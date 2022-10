Corpo de mulher que desapareceu junto com o filho é encontrado na Bahia

O corpo de Cibele Pinheiro de Souza, de 41 anos, que desapareceu junto com o filho no dia 10 de outubro, foi encontrado, no último sábado (22), em estado de decomposição em uma zona rural de Jequié, localizada no sudoeste da Bahia. A Polícia Civil ainda não possui informações sobre as circunstâncias da morte de Cibele.

A 1ª Delegacia Territorial (DT) foi acionada e expediu guias para remoção e perícia. A Polícia Civil já apura o ocorrido. Segundo o g1, o corpo da vítima foi encontrado dentro de sacos de nylon, amarrados com fios. O corpo foi deixado no entroncamento de Aiquara, próximo da BA-650, que liga o distrito do Japomirim à cidade de Itagibá, no sudoeste da Bahia.

O corpo do filho de Cibele, identificado como Cleuber Souza de Oliveira, 18, foi achado em uma cova rasa no último dia 13 na zona rural de Ipiaú, no sul da Bahia. Um tio da vítima teria feito o reconhecimento do corpo.