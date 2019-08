Corpo de pescador desaparecido é encontrado na Ilha do Paraíso, em Jaguaribe

O corpo de um pescador que estava desaparecido desde o final da tarde de segunda-feira (12) foi encontrado nesta quarta (14). Ele foi localizado na mesma região do desaparecimento, nas proximidades da Ilha do Paraíso, em Jaguaribe, região da Baía de Todos-os-Santos.

Identificado como Otávio Cardoso dos Santos, de 38 anos, o pescador havia saído sozinho em uma canoa para pescar, segundo informações da Capitania dos Portos da Bahia.

A procura por Otávio começou na própria tarde de segunda, por pescadores. Por volta das 20h, a canoa dele foi encontrada emborcada na Ilha do Paraíso, um lugarejo à margem no Rio Jaguaribe. Segundo a Capitania dos Portos, no dia em que ele desapareceu, havia um alerta da Marinha do Brasil para navegar com cautela no mar, já que havia sinais de alerta para ventos e ondas fortes.

Não há informações sobre o enterro do pescador, nem se ele era casado ou tinha filhos.