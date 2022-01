Corpo de turista de São Paulo é encontrado em Salvador

Um turista de São Paulo que visitava Salvador foi encontrado morto nesta quinta-feira (27), após ter sido dado como desaparecido. Segundo informações da PC, o homem estava hospedado em um hotel da capital baiana, mas desapareceu sem fazer o check-out. A polícia não informou onde o corpo foi encontrado.

O caso é apurado deste quarta-feira (26), quando funcionários do hotel registraram uma ocorrência de desaparecimento na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur). No relato, consta que o homem realizou o check-in no local no último sábado (22) e que ficaria até terça (25), porém, no dia indicado, ele não fez o check-out, deixando a conta de consumo em aberto.

Ao g1, um familiar do rapaz o identificou como Valdinei Lourenço, de 30 anos. O reconhecimento do corpo foi realizado no Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, nesta quinta.

Ainda segundo a Polícia Civil, a equipe do hotel chegou a entrar no quarto da vítima, mas não o encontraram. No local, notaram alguns objetos quebrados e os pertences do hóspede desarrumados. A especializada vai investigar o caso.