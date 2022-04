Corpo é encontrado às margens do Rio Grande, em Barreiras

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado às margens do Rio Grande em Barreiras no início da tarde de segunda-feira (25), por volta das 13h40.

De acordo com a 11° Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, o corpo foi encontrado quando uma pessoa o avistou sendo arrastado pela correnteza do rio, e chamou a Polícia Militar no local, próximo ao anel rodoviário, zona urbana de Barreiras.

A Polícia ainda não identificou as circunstâncias da morte e não há informações sobre a identidade da vítima. O laudo pericial da morte ainda não foi divulgado. O caso segue sob investigação.