Corpo é encontrado dentro de veículo incendiado na Liberdade, em Salvador

Um corpo foi encontrado carbonizado no banco de trás de um veículo incendiado em Salvador, na manhã deste domingo (18). De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição da 37ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada via CICOM para ajudar uma equipe do Corpo de Bombeiro Militar a debelar chamas em um veículo localizado na pista que liga a Via Expressa ao Vale do Queimadinho, bairro da Liberdade.

Controlado o fogo, a equipe encontrou o corpo carbonizado. Não foi possível identificar o sexo nem características da vítima, segundo a PM. Testemunhas disseram à Polícia Civil que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo e só depois teve o veículo queimado. O carro também chegou a colidir com um poste.

A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remoção e perícia. A autoria e a motivação serão apuradas pela 3ª DH/BTS.