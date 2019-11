Corredor da Vitória terá passeios ampliados e ganhará ciclovia

A partir desta quinta-feira (21) o Corredor da Vitória entrará em obras. Com duração de quatro meses, as intervenções envolvem ampliação de passeio, implantação de ciclovia e melhorias na calçada.

As intervenções fazem parte do projeto de requalificação da Avenida Sete de Setembro. Os detalhes do projeto, elaborado pela Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF), serão apresentados pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis, nesta quinta, às 19h, no Largo da Vitória.

Entre as mudanças, estão a ampliaçaõ do passeio que fica do lado direito, sentido Campo Grande-Barra, que ganhará também uma ciclovia compartilhada no mesmo nível. Isso permitirá que as pessoas pedalem ou caminhem com mais facilidade pelo trecho. A calçada do lado oposto também será requalificada.

O trecho que permanecerá em obras tem 1,2 km de extensão e conta com contrapartida de R$ 3,3 milhões do Condomínio Mansão Wildberger. A proposta da iniciativa é melhorar a mobilidade urbana na avenida, onde o fluxo de pedestres e ciclistas é intenso.

Outro detalhe importante do projeto é que todas as árvores existentes no local serão mantidas.