CORREIO anuncia finalistas do Concurso Cultural Estilista AFD 2022; veja lista

Selecionadas, selecionados, selecionades. Chegou a hora de conhecer quem chegou à final do Concurso Cultural Estilista AFD 2022, que vai levar uma pessoa para fazer parte do time de marcas assinando um look junto à equipe da passarela mais preta do Brasil, dando oportunidade para quem trabalha com criações gingar junto com a capoeira que é tema da passarela nesta edição.

Quem quis se inscrever, preencheu o formulário até a última quarta-feira (28). Ao todo, foram selecionadas 12 candidaturas entre as 19 que entraram no páreo.

A seleção foi realizada por banca julgadora convidada pelo Jornal Correio, realizador do Afro Fashion Day. A escolha da criação que vai compor a passarela mais preta do Brasil acontece logo após a final da seletiva de bairros, que selecionou 10 modelos pretos para desfilar. Conheça cada uma das novas figurinhas do Afro clicando aqui.

Para a final deverão produzir o “look” aprovado pela Banca Julgadora na primeira etapa, de acordo com as informações apresentadas na inscrição. O “look” deverá ser entregue na Rede Bahia (Rua Aristides Novis, 123, Federação), em 14 de outubro de 2022, em horário a ser combinado.

As criações serão avaliadas nas tardes dos dias 20 e 21 de outubro por um júri técnico independente. Veja a lista de finalistas no final do texto.

Quem vencer o Concurso Cultural Estilista AFD 2022 fará parte do time de criadores que assina o retorno presencial do Afro Fashion Day no desfile que acontece no dia 19 de novembro, no Terreiro de Jesus.

Bixa Costura - Moda Agênero (@bixacostura)

Jorge Andrade (@designerjorgeandrade)

Jean Endrio (@jean.endrio)

Jhom Pereira (@jhonmodaafrente)

KRIAÇÃ1 (@kriassaum)

Romulo Salomão Lima (@romulosalomao12)

Wagner Lacerda Atelier (@wagner_lacerda_atelier)

Wanderson Santos (@wanderson__07 & @pereira_studioatelie)

Washington Carvalho - Intuí Brand (@washcarvalhoo & @intuibrand)

Luan Pinheiro (@luanpvs)

Winnie Samay

Maria Edilza Lima Alves (@melalves29)

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae, apoio do Shopping Barra e Suzano.