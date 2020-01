CORREIO celebra 40 anos com lançamento de livro sobre história do jornal

Em quatro décadas, foram milhares de pores do sol de uma história recheada de grandes momentos. Nesta quarta-feira (15), no dia em que celebrou os 41 anos da primeira edição do jornal, mais um pôr do sol entrou na conta, dessa vez embelezando o coquetel de lançamento do livro ‘CORREIO - 40 Anos de Inovação’.

O evento aconteceu a céu aberto, às margens da Baía de Todos-os-Santos, no Marina Summer House. Os convidados acompanharam o pôr do sol ao som do jazz do saxofonista André Paganelli e do eletrônico do DJ Rafa Gouveia.

“Nada é tão baiano quanto celebrar no Verão. E ser baiano é uma característica que o CORREIO sabe valorizar muito bem”, disse Rafael Freitas, produtor da festa e autor da coluna Alô Alô CORREIO.

Escrito pelo jornalista Nelson Cadena, o livro de 40 capítulos conta os principais momentos vividos pelo jornal criado em 1979. “Eu destaquei momento em que o CORREIO inovou no passado”, explicou Cadena, que escreve há 25 anos para o jornal e hoje tem uma coluna às sextas sobre história da Bahia.

“O jornal começou a inovar desde a criação, quando buscou um público-alvo que não era atendido por nenhum veículo da época. Depois, vieram os cadernos inovadores, como o Bazar, que tratava de moda baiana, o Folha da Bahia, reconhecidamente o melhor do estado em cultura e entretenimento, e o Correio Repórter, que trouxe grandes reportagens numa qualidade tão boa que, pra mim, não teve nada semelhante no Brasil”, completou.

Para a editora-chefe, Linda Bezerra, o caráter baiano e inovador do CORREIO tornam o jornal ainda mais relevante: “A gente não tem medo de se reinventar, não tememos os desafios. São 40 anos contando histórias da Bahia, sempre na vanguarda”.

“Um jornalismo de verdade cria legado, tem credibilidade e quebra barreiras. Essas são características que nos levaram ao sucesso e vão nos trazer mais 40 anos de muito trabalho”, afirmou Renata Correia, diretora e acionista do jornal.

Para Antonio Carlos Júnior, presidente do Conselho de Administração do jornal, esse futuro vai ser marcado com mais investimento nos modelos digitais.

“Esse é o nosso atual modo de inovação. É um caminho inevitável: vamos aprimorar ainda mais o digital, sem abandonar a qualidade do impresso”, declarou Antonio Carlos Júnior.

No evento estiveram presentes políticos, membros do mercado publicitário, patrocinadores e formadores de opinião. “É importante para a consolidação da imprensa ter um veículo como o CORREIO, cheio de vitalidade e com ares inovadores. Vejo um futuro promissor para o jornal”, afirmou o prefeito de Salvador, ACM Neto.

Já o presidente da Câmara Municipal, Geraldo Júnior, destacou o CORREIO como parte integrante da história de Salvador. “São 40 anos de jornalismo sério feito ao modo baiano”, disse.

Outras personalidades marcaram presença, como Rosário Magalhães, presidente de honra do Parque Social; Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos; Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA; Antonio Carlos Tramm, presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral; Eduardo Athayde, diretor do WWI - Worldwatch Institute no Brasil; Andrea Velame, idealizadora do Marina Summer House; Isaac Edington, presidente da Saltur; e Jorge Khoury, superintendente do Sebrae na Bahia.

Eventos dos 40 anos:

- Janeiro Edição especial, publicada em 15/1/2019, com CD encartado de grandes artistas baianos da axé music

- Fevereiro Série especial ‘Nós Somos Carnaval’, com fotos do arquivo e exposição no Salvador Shopping

- Março ‘Mulheres de 40’: websérie com perfis de mulheres que transformaram suas realidade e bate-bapo coordenado por Flavia Azevedo, no Teatro Eva Herz

- Abril ‘Baba do CORREIO’, na Arena Fonte Nova, entre ex-jogadores do Bahia e do Vitória e artistas convidados

- Maio ‘Os 40 Mais da Bahia’: seminário na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) para debater os caminhos da economia

- Junho ‘São João no Interior’: websérie e reportagens sobre os principas destinos e encarte de CD de forró

- Julho ‘Chegando Junto no Futuro’: realização do Prêmio Jornalismo de Futuro e ciclo de palestras

- Agosto ‘Show 40 Anos de Música’, de Carlinhos Brown, na Pupuleira

- Setembro ‘Gincana #cheguejunto’: disputa intercolegial organizada pela Gang com cobertura do CORREIO

- Outubro ‘#cheguejunto Comunidade’: ação social com serviços de saúde, educação, entretenimento, exercício etc.

- Dezembro/Janeiro ‘Livro CORREO - 40 Anos de Inovação’: edição e lançamento de livro comemorativo com a história do jornal

*Com supervisão de Roberto Midlej e Clarissa Pacheco