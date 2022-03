CORREIO e Alô Alô Bahia promovem fórum de ESG em Salvador

O Jornal CORREIO e o portal Alô Alô Bahia irão promover o primeiro fórum de ESG da capital baiana. O evento será realizado nos dias 11 e 12 de maio, no Porto de Salvador, com rodada de palestras e transmissão ao vivo. Batizado de “I Fórum ESG Salvador”, o encontro irá discutir a sigla “ESG” – de “environmental, social and governance”, que se refere a questões ambientais, sociais e de governança corporativa.

Com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e da CONTERMAS, o fórum terá curadoria desenvolvida pelos dois veículos, reunirá especialistas com ampla visão do universo das empresas e, também, contará com a participação de gestores do setor público. “Um dos principais objetivos é levantar a discussão e mostrar que as empresas que se destacam, atualmente, possuem foco no social, em tecnologia, na equidade racional e nas necessidades dos seus clientes e colaboradores”, afirma Renata de Magalhães Correia, acionista da Rede Bahia e diretora do CORREIO. Haverá, ainda, um coquetel especial. As cotas de patrocínio estão sendo fechadas por instituições de diversos portes, inclusive com atuação nacional.

I Fórum de ESG de Salvador será realizado em maio (Shutterstock)





Expansão gastronômica

Peixes, ostras frescas, mariscos e siri-mole serão algumas das estrelas do menu do novo restaurante de Vini Figueira, que será inaugurado em maio, no Rio Vermelho. O Vini Figueira Mar, que ficará em frente à Praia da Paciência, a poucos metros do Vini Figueira Gastronomia, vai explorar os frutos do mar da costa da capital baiana, sem ignorar opções para aqueles que preferem carnes. “Vamos ter uma parceria com marisqueiras da nossa região e garantir produtos sempre frescos. Inclusive, teremos um aquário com os pedidos do dia, tratados e à vista do cliente”, nos antecipa Vini Figueira, que também contará com uma adega com vinhos especiais.

Vini Figueira (Divulgação)



Show especial

A festa de reinauguração da Florense, marcada para a próxima terça-feira na Alameda das Espatódeas, em Salvador, vai contar com um show do cantor e compositor Carlinhos Brown. O artista baiano está preparando um repertório especial para os convidados do evento que serão recepcionados pelos empresários Camila Nunes Carneiro, Claudio Guillen Carneiro e Fabíola Secchin. A reinauguração, que leva a assinatura da Licia Fabio Produções, está programada para começar às 19h e é exclusiva para convidados da marca.

Carlinhos Brown (Touché)



Palestras

O Núcleo de Decoração da Bahia traz para Salvador a palestra O Paladar Não Retrocede, que será ministrada por Carlos Ferreirinha. O evento – exclusivo para associados e convidados do NDB – irá acontecer nos dias 6 e 7 de abril, 9h, no Espaço Mário Cravo da Casa do Comércio. Ferreirinha foi o presidente mais jovem da LVMH no mundo e dirigiu o marketing de outras grandes marcas até fundar sua própria empresa, a MCF Consultoria, em 2001.

Carlos Ferreirinha (Divulgação)



Baile no MAM

Salvador recebe pela primeira vez o Baile da Maga, projeto festivo da cantora e compositora Margareth Menezes, que celebra a vibração do Carnaval. O show acontecerá no próximo dia 21 de abril (quinta-feira), às 17h, no Sollar Baía, no MAM, e terá como plano de fundo o melhor pôr do sol da Baía de Todos-os-Santos.

Personagem da semana

Fabio Almeida foi emancipado aos 16 anos para ser empresário na área de entretenimento. Hoje, aos 43, comanda a Iessi Music Entertainment - empresa que administra a carreira de Ivete Sangalo e outros negócios ligados à artista. Esta semana, ele desembarcou nos Estados Unidos acompanhado de familiares e amigos. No roteiro, rever e conhecer as principais casas de espetáculos de Nova York, já de olho na retomada de shows da cantora baiana neste período de reabertura. “Essa é uma viagem de pesquisa para compilar em algo possível e fazer projetos brasileiros aqui. Vivemos dois anos de incertezas, mas acredito muito em 2022. Em trabalhar o biênio 2022-23”, disse em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia. Um dos endereços visitados foi a Town Hall, tradicional casa de espetáculos. Na quarta-feira, Fabio assistiu ao show da turnê "Portas", de Marisa Monte, artista que admira e de quem é próximo dos empresários. “Fui ver também Ron Carter, contrabaixista antológico, em um dos principais lugares do jazz no mundo, o Blue Note, que fica no Soho”, revelou. “Depois daqui, tenho reuniões na Flórida, em Miami e Orlando, para tratar das possibilidades de shows de Ivete ainda para 2022”. As apresentações da cantora em solo americano devem acontecer ainda em julho, após o show do Rock in Rio Lisboa, marcado para 19 de junho.

Fabio Almeida começou a trabalhar com música aos 14 anos. Em abril, quando completar 44 anos, serão três décadas atuando nas mais diversas posições. “Já fiz de tudo: fui contrarregra, sócio de bloco de carnaval, trabalhei com Lampirônicos, Scambo, Alex Góes, Superfly, todas da cena alternativa do final dos anos 90 de Salvador. Fui produtor executivo das cerimônias do Panamericano do Rio de Janeiro em 2007, com 28 anos de idade. Já fiz projeto com Margareth, Brown, Luiz Caldas, Saulo, Banda Eva, Ivete Sangalo e produzi os DVDs de Ivete no Maracanã e no Madison Square Garden”, lista o executivo, que é sócio-diretor da Iessi desde 2011.

Fabio Almeida (Divulgação)