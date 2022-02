Correio e Goob lançam desafio de Carnaval; confira

Vamos curtir o Carnaval de um jeito diferente e interativo?

O Correio Folia 2022, em parceria com Goob, tem um desafio de Carnaval para você. Basta seguir estes passos:

1) Acesse o perfil do Jornal CORREIO no Instagram e aprenda a coreografia com os influencers Alesson Lima e Nanda Macedo;

2) Grave seu vídeo com a trilha oficial e publique no Instagram ou no TikTok marcando @bebagoob, @correio24h e #correiofolia.

Os melhores vídeos serão publicados no Instagram e TikTok do Correio!

O Correio Folia tem patrocínio da Goob e apoio da AJL Locadora e Jotagê Engenharia



