CORREIO é vencedor do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo

O CORREIO venceu o Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional – Edição 2019 na categoria Bahia, nesta sexta-feira (19). A premiação acontece em Fortaleza, na sede da instituição, no Passaré, e faz parte da programação do Fórum que comemora 67 anos de existência.

A reportagem premiada do CORREIO é a "Caros e saborosos: cafés especiais triplicam faturamento de fazendas baianas", assinada pela jornalista Georgina Maynart, com edição de Flávio Oliveira. O trabalho narra a rotina de pequenos cafeicultores que produzem café artesanal na Bahia e são premiados pelo sabor do grão.

"Estou muito feliz. É muito ver uma matéria de economia rural tendo destaque em um prêmio tão importate sobre desenvolvimento regional. Fico feliz porque a nossa reportagem mostra a força do pequenos empreendimentos, da economia que sai do campo, dos cafeicultores", disse Georgina, que já foi vencedora do prêmio nos anos de 2016 e 2018, ambos com a TV Bahia.

Outros premiados

Na categoria geral, a grande vencedora do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo foi a reportagem “Pelo penhor dessa igualdade - Microcrédito é ferramenta de inclusão social para minorias”, assinada por Aline Guedes e equipe. A matéria foi veiculada pela Rádio Band News FM Manaíra, de João Pessoa (PB).

Ao todo, foram 284 reportagens inscritas no concurso, divididas em categorias Grande Prêmio Nacional, para trabalhos sobre o tema “Microcrédito urbano como ferramenta de desenvolvimento econômico e social”, prêmios nacionais por mídia (TV, rádio, internet e mídia impressa), prêmios estaduais (todas as mídias), prêmio extrarregional, para trabalhos realizados fora da área de atuação da instituição, e prêmio universitário.

Confira a relação dos trabalhos vencedores do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo:

Grande Prêmio: Pelo penhor dessa igualdade - Microcrédito é ferramenta de inclusão social para minorias (Aline Guedes, Sâmara Gonçalves e Josemi Cavalcante - Rádio Band News FM Manaíra - PB);



Nacional TV: Sertão Verde (Aline Oliveira, Eulália Camurça, Susy Costa, Camila Lima, Tiago Melo, Carlos Marlon, Nelton Alves, Adauto Alves, Janelton Vale, Mateus Ferreira, Adriana Castro - TV Verdes Mares – CE);



Nacional Texto: Semiárido das Nascentes (Ana Mary C. Cavalcante, Mateus Dantas, Fátima Sudário, Gil Dicelli, Émerson Maranhão - O Povo – CE);



Nacional Internet: A Vitória do Ensino sobre a Distância (Jéssica Welma de Assis Gonçalves, Rafael Luís Azevedo, Nasion Frota, Felipe Soares, Iago Monteiro - Tribuna do Ceará);



Nacional Rádio: Polos cafeeiros no semiárido (Júlio Vieira e Ike Yagelovic - Rádio BandNews FM – MG);



Extrarregional: Microcrédito, novo fôlego para o empreendedor e redenção nas pequenas cidades (Luiz Ribeiro dos Santos - Estado de Minas);



Universitário: Produtos agroecológicos ganham cada vez mais espaço em Sergipe (Nathália de Souza - Rádio Universitária);



Alagoas: Empreendedores & Empoderados (Thiago José Gomes de Oliveira e Larissa Bastos Pinheiro – Gazetaweb);



Bahia: Caros e saborosos: Cafés especiais triplicam faturamento das fazendas (Georgina Maynart e Flávio Oliveira - Jornal Correio)

Ceará: A força dos pequenos (Irna Cavalcante (texto); Raone Saraiva (edição); Beatriz Cavalcante (edição); Marcelo Justino (infografia); Mateus Dantas (foto); Evilásio Bezerra (Foto); Mauri Melo (foto) - O Povo – CE)

Maranhão: Quilombo de Itamatatiua e a força das mulheres ceramistas (Cristiane Viana Moraes Melo, Wanderley das Neves Ramos e André Mendes Parga - TV Difusora);



Paraíba: O Poder do Couro - Cooperativa reafirma sentimento de pertencimento do Caririzeiro e traz filhos de volta ao lar (Rammom Monte - Portal Correio);



Pernambuco: Nordeste Renovável (Luiza Freitas - Jornal do Commercio);



Piauí: Pequenos créditos, grandes oportunidades (Neyara Pinheiro, Jussara Santa Rosa, Fernando Cardoso, Osiel Pontes, Raimundo Soares e Walter Junior - TV Clube);



Rio Grande do Norte: Dez anos após 1º leilão de energia éolica, RN é líder nacional de produção e prevê geração no mar (Igor Jácome - portal G1);



Dez anos após 1º leilão de energia éolica, RN é líder nacional de produção e prevê geração no mar (Igor Jácome - portal G1); Sergipe: Mulheres para os sabores do Nordeste (Josafá Bonifácio da Silva Neto, Juliana Correia Almeida - Rádio UFS).