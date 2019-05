CORREIO garimpa dez pechinchas no Outlet Premium

Você percorreria mais de 30 quilômetros em busca de preços baixos? Quem ama comprar, não pensa duas vezes. Eu, por exemplo, faço muito isso. Mesmo sabendo que ir no Outlet Premium, na Estrada do Coco, é sempre um tiro no escuro, não canso de fazer isso. Tem vezes que encontro mil oportunidades. Outras, volto pra casa com as mãos abanando. Imagina a frustração de não achar nada que agrade ou que compense ter dado aquela viagem toda? Mas é isso! Às vezes, é preciso arriscar. É numa loucura dessas que a gente se depara com aquela peça tão cobiçada com 90% de desconto e não pensa duas vezes em levar pra casa. Dessa vez, achei que havia ótimas opções de compras. Listei dez opções aqui. Mas, batendo perna por lá, você deve achar outras pechinchas. A loja Kyly Milon, por exemplo, que vende roupas para crianças, está com 60% de desconto. Já na Asics, na compra de duas peças há 30% de desconto em cada produto.





Se até nas lojas de departamento a gente não tem encontrado com facilidade um shortinho jeans por R$ 40, nem acreditei quando achei esse, da Le Lis Blanc, uma grife que é bem carinha, por R$ 39,80. Esse milagre foi possível porque o produto estava com desconto de 90%. Na etiqueta constava o preço original: R$ 399,80. Essa promoção é na loja Estoque, uma multimarcas que tem loja no Outlet Premium. Só havia disponível nas numerações 36, 38 e 40. Tem uma unidade da Estoque também no Shopping Bela Vista. Lá vende também grifes como John John, Rosa Chá e Bo. Bô. Não sei se na loja do Bela Vista tem o short nesse precinho.

Você, que não abre mão de uma legging para a prática de atividades físicas, não pode perder esta oportunidade. Na loja da Trifil, do Outlet Premium, esse modelo está saindo por R$ 12,90. Tem disponível nos tamanhos P e G. Além de barato, é um produto de boa qualidade.

Dia dos Namorados está vindo aí. Se a grana anda curta e você ainda não encontrou um presente que caiba no seu bolso para presentear o amado, essa pode ser uma boa opção. Na seção masculina da loja Hering há camisas de malha com frases fofas para presenteá-lo. Tem modelo com a definição de Amor, como essa da foto, mas tem ainda sobre Cafuné e Coração. Só vi disponível nos tamanhos G e EG.

Inverno mesmo, daqueles de fazer bater o queixo de frio, a gente não tem em Salvador. Mas quando junho chega, a temperatura costuma baixar um pouco e uma roupa de manga comprida cai bem. Encontrei blusas de malha masculina por R$ 19,90, na Mitchell do Outlet Premium. Há disponível em outras cinco cores, mas só nos tamanhos G e EG.

Tem blusas de mangas compridas pra elas também por R$ 19,90! Vi esse modelo de algodão com cotton na Malwee. É um modelito básico, que combina com praticamente tudo. Essa blusa é daquelas peças coringas que devem estar presentes no guarda-roupa de qualquer pessoa.

Que arraso é esse saião de viscose por R$ 29,90? E nesse precinho, então... Bati o olho e gamei na hora. Além de muito estiloso, deixa você arrumada tanto naqueles dias que a ideia é apostar num look mais casual quanto quando você quer sair de casa mais arrumada. Tudo vai depender das outras peças e acessórios usados para compor o look.

Tem bermuda de sarja quadriculada por R$ 29,90 na Mahalo do Outlet Premium. Porém, há um detalhe: o tamanho é bem limitado. Só restaram os tamanhos 40. Mas, se esse é seu número, vai lá no Outlet correndo, antes que acabe.

Se tem uma coisa que dificilmente encontro com preço bom é jaqueta jeans. Até nas lojas de departamento, geralmente custam acima de R$ 100. Quando vi essa, na seção masculina da TNG, por R$ 59,99, achei uma baita oportunidade. Tem ainda outra opção de modelo, num jeans com uma lavagem mais clara. Há disponível nos tamanhos M e G.

Também de olho no Inverno, quando os termômetros em Salvador chegam a registrar, no máximo, 20º, e a gente se empacota toda, como se fosse o maior frio do mundo, um capotinho desse vai ser uma boa pedida pra te esquentar. Além de fofinho, ainda tem estampa de animal print, que sempre está com tudo no Inverno. Encontrei na loja da Adidas, no Outlet Premium, com um bom desconto: de R$ 179,99 por R$ 79,99. Ou seja, uma economia de R$ 100.

Quem é flamenguista, mas nunca investiu numa camisa oficial, essa pode ser a oportunidade de ter uma, sem precisa desembolsar uma grana alta. Tá, não é daquele modelo tradicional, que traduz exatamente o que é o time rubro-negro, mas já é um começo. E nesse preço, não dá nem pra pensar duas vezes: essa baby-look era R$ 229,90 e agora está saindo por R$ 48,90, na loja da Adidas, no Outlet Premium.