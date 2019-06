CORREIO garimpa oito achados da liquidação de Inverno a partir de R$ 12,99

Já está aberta a temporada de liquidação de Inverno. A estação mais fria do ano mal começou e as lojas já estão fazendo bota-fora das peças mais quentinhas e, no bolo, tem também aquelas que dão pra usar o ano inteiro. Circulando nos shoppings, grandes letreiros nas vitrines sinalizam descontos de até 70%. Tem enganação, mas tem ótimas oportunidades também.

Na Marisa, por exemplo, encontrei sunga de banho para criança por R$ 5,99 e camisetas básicas na seção feminina pelo mesmo valor. Na Farm, no começo da semana havia peças selecionadas com até 70% de desconto. Agora, qualquer peça está com 50% de desconto.

O negócio é ter tempo e paciência para garimpar as melhores oportunidades. De loja de produtos para casa à moda feminina, masculina e infantil, está tudo com preços mais tentadores agora. Se você precisa ir às compras, não espere muito, vá logo para aproveitar a temporada da liquidação. Só não vale exagerar. Nas minhas andanças vi várias coisas bacanas no precinho. Confira aí! Ah, aproveita para seguir nosso Instagram: @achadosdeperla.

Está precisando de uma roupa de dormir nova? Tem várias opções na loja Marisa que antes custavam R$ 49,99 e agora estão por R$ 15,99. Há modelos com manga e camisetas com shortinho. Eles estão disponíveis em diversos tamanhos e cores. A seção de de lingerie também traz peças com descontos sensacionais. Encontrei esse babydoll na loja do Salvador Shopping, mas amigas que estiveram na do Shopping Barra também encontraram ofertas imperdíveis.

Que tal essa blusinha canelada para os dias mais quentes? Encontrei na loja Leader, do Shopping da Bahia, por R$ 19,99. Só vi nessa cor. Eu sou suspeita porque amo verde bandeira. E você, cuirte também?

Se estiver em seus planos dar um pulinho no Outlet Premium, na Estrada do Coco, para conferir as liquidações, não deixe de passar na Trifil. Essa camisa náutica impermeável, por exemlo, que custava R$ 28,90, está saindo por R$ 15.

Liquidação de verdade é assim, quando o produto está custando menos da metade do preço original. Essa bolsa, por exemplo, era vendida por R$ 159,90 e agora você encontra por R$ 69,90, o que significa um desconto de R$ 90. Vi na Renner, no Salvador Shopping.

O frio te pegou desprevenida? Corre na Marisa que lá tem blusão de malha de R$ 49,99 por R$ 25,99. Se estiver disposta a gastar um pouquinho mais, pode levar pra casa um modelo com estampa do Mickey ou da Minnie de R$ 69,95 por R$ 39,99.

Aquele chinelinho básico para os dias que você quer sair de casa toda despojada. Ele pode te acompanhar numa ida ao supermercado ou mesmo à praia. Ele também está na promoção. Encontrei esse modelo Ipanema na loja Leader do Salvador Shopping de R$ 24,99 por R$ 12,99.

Se você não resiste a um charme de uma peça listra, tem quedas pelo preto e branco e adora um vestido midi, vai cair de amores por esse aí da foto. Ele está na promoção, na Zinzane do Outlet Premium, por R$ 39,99.

As lojas Melissa também estão na promoção e algumas peças estão com descontos de 50%, como esse modelo oxford, que antes era vendido por R$ 159,90 e agora está custando R$ 79,90. Há outros modelos com desconto também.