CORREIO lança Prêmio Baianos do Ano para reconhecer destaques em diversas áreas

Natan Rodrigues (tênis) - O tenista se tornou, em outubro, o primeiro baiano da história a chegar à final do Torneio de Roland Garros, um dos quatro Grand Slam da modalidade. O título não veio, mas o vice entre as duplas na categoria juvenil confirmou o crescimento dessa promessa brasileira de 18 anos, que em 2020 conseguiu entrar no top 10 do ranking mundial - é o oitavo.