CORREIO publica simulado para concurso da Polícia Civil na segunda (18)

No próximo domingo, 24, a Polícia Civil da Bahia realiza o concurso público para preenchimento de mil vagas para a corporação,sendo 150 vagas para o cargo de Delegado de Polícia Civil, 150 vagas para o cargo de Escrivão de Polícia Civil e 700 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Civil.

Para ajudar os mais de 44 mil candidatos que se inscreveram para o concurso, o CORREIO em parceria com o curso Impacto(@curso_impacto), publicará nessa segunda-feira (18), um super simulado com questões desenvolvido com base no edital do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O simulado terá uma versão publicada na edição impressa e outra ampliada com 100 questões no site do jornal.

De acordo com o professor Marcus Vinicíus Mendes, o professor Marcão, as questões foram preparadas pela equipe do Impacto, de acordo com a expertise de cada um. Dessa forma, o professor e major Eneas Estrela, por exemplo, elaborou as questões Direito Constitucional e Leis Extravagantes. Formado em Direito, com pós-graduação na área jurídica e oficial da Polícia Militar há 34 anos, o professor acumula mais de uma década de experiência em concursos preparatórios.

Com uma trajetória de 20 anos de exercício profissional,a professora Maria de Lourdes foi a responsável por realizar uma curadoria para as questões de língua portuguesa; já o enfermeiro e professor de medicina legal desde 2017, Carlos Trindade desenvolveu as questões na sua área. "Tivemos o cuidado de selecionar as características de outras seleções aplicadas pelo IBFC com assuntos atuais e, dessa forma, esperamos deixar os candidatos mais preparados para enfrentar as provas objetivas", completou o professor Marcão.

Vale lembrar que o material possibilitará que os candidatos também possam fazer uma revisão geral no conteúdo programático exigido para o certame. As provas para a polícia civil serão realizadas em duas etapas: a primeira, que ocorrerá pela manhã,com abertura dos portões às 6h30min e horário de fechamento às 7h45min.

Com provas sendo iniciadas às 8h e tempo de quatro horas para finalização dessa etapa. No turno vespertino, será realizada a prova discursiva, com abertura de portões às 13h e encerramento às 14 h e duração de quatro horas e meia. O cartão de convocação contendo o local, a sala e o horário de realização das provas estará disponível no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), na aba “Local de Prova” na segunda, 18.

Importante destacar que os candidatos deverão comparecer aos locais de provas 60 (sessenta) minutos antes do fechamento dos portões para realização das provas, munidos de documento de identidade com foto, de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do cartão de convocação para as provas e do comprovante de vacinação, observado o disposto no item 6.4.4 do Edital de Abertura de Inscrições - SAEB nº 02/2022.

Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valem como identidade; carteiras de trabalho ou carteira nacional de habilitação com foto.

O edital explicita que não serão aceitos como documentos de identidade: boletim de ocorrência; certidões de nascimento; CPF;títulos eleitorais; carteira nacional de habilitação sem foto; carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; cópia de documentos, ainda que autenticados; protocolos; documentos digitais (modelo eletrônico); comprovante de inscrição; cartão de convocação para as provas, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, qualquer tipo de documento eletrônico ou quaisquer outros documentos não constantes no Edital.

