CORREIO revela nesta sexta os campeões do 2º Prêmio Correio de Futuro

Os vencedores da 2ª edição do Prêmio Correio de Futuro, realizado pelo Jornal CORREIO, serão conhecidos nesta sexta-feira (28), a partir das 18h, no Instagram (@correio24horas). Neste dia, será promovida uma live de abertura com a palestra “Inteligência Artificial: entre a ficção científica e a realidade”, apresentada por Francisco de Paula Barretto, professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e coordenador do Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Interatividade, Computação e Novas Interfaces (Icon), além de vice-coordenador do IHACLab-i.

O encontro virtual terá duração prevista de 1h e contará ainda com a participação de Juan Torres, especialista em jornalismo de dados e coordenador de Inovação e Mídias Digitais do CORREIO. O tema da palestra está diretamente relacionado com a edição deste ano, que propôs aos participantes a criação de uma ideia inovadora para melhorar o monitoramento de dados públicos da Bahia, num formato que une comunicação e tecnologia.

“A Inteligência Artificial se relaciona com a nossa proposta porque ela é, digamos assim, uma análise turbinada de dados e hoje nós temos diversas iniciativas que monitoram dados públicos utilizando isso”, comenta Torres.

Ao fim da apresentação, serão anunciados os vencedores do prêmio. Após a revelação, os campeões passam para a fase de desenvolvimento e amadurecimento do produto sugerido ao jornal. O estudante ou equipe que conquistar o prêmio terá a oportunidade de desenvolver a ideia durante três meses, junto com a equipe do CORREIO e com mentoria do desenvolvedor Álvaro Justen, professor de programação e fundador do Brasil.IO.

A ferramenta desenvolvida deverá ajudar os jornalistas a monitorar e capturar informações com maior facilidade para a produção de matérias.

O Prêmio Correio de Futuro é um projeto do Jornal Correio, com o patrocínio do Hapvida, apoio da Claro e parceria do Sebrae.

Live: Inteligência Artificial: entre a ficção científica e a realidade - 2ª edição Prêmio Correio de Futuro

com Francisco de Paula Barretto e Juan Torres

Data: sexta-feira, 28 de agosto, 18h

Transmissão: @correio24horas



A Inteligência Artificial passou recentemente a fazer parte das nossas vidas e está presente nos filmes, nas notícias e nas redes sociais, gerando grandes mudanças na forma como lidamos com as outras pessoas e com o mundo. Além disso, estamos gerando mais dados do que somos humanamente capazes de analisar e temos recorrido cada vez mais a técnicas de Inteligência Artificial para nos auxiliar a extrair padrões e aprender com os dados que geramos. De uma forma geral, podemos dizer que a Inteligência Artificial veio para ficar, mas o que isso significa? O que será que uma IA é realmente capaz de fazer? Qual o nosso papel nisso?