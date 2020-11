CORREIO surpreende leitores com edição especial sobre as eleições americanas

Uma foto de Donald Trump com aspecto ranzinza, o clássico asteriscão, símbolo do CORREIO, e três palavras em inglês - you are fired, em português, você está demitido – finalizadas por um ponto final, algo incomum nas manchetes e títulos jornalísticos. Assim foi a capa da edição especial do jornal sobre as eleições americanas.

Divulgado no sábado (7), o conteúdo surpreendeu assinantes e leitores, que tiveram a oportunidade de se informar sobre os fatos relacionados à vitória de Joe Biden “A capa do jornal é sempre uma ousadia e a proposta da Propeg foi irrecusável. Por isso, pensamos um conteúdo para o recheio, e isso pesou ainda mais na repercussão do especial, porque o conteúdo traz o olhar da nossa equipe. O nosso jeito de contar história, a nossa linguagem, o tratamento que damos ao texto... são marcas do jornal que o leitor reconhece”, explica a editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra.

Bom dia! Essa é a capa da nossa edição especial digital de hoje sobre as eleições nos EUA. Confira cobertura completa no site #Correio24h pic.twitter.com/IplE5LvxMb — Jornal Correio (@correio24horas) November 8, 2020

A capa era uma aposta para entrar na edição de fim de semana do jornal, que vai às bancas aos sábados e domingos. No entanto, o resultado das eleições só foi confirmado no sábado (6). “O resultado das eleições americanas é um fato histórico mundial. Eu não queria deixar os meus leitores sem um conteúdo. Para dar na segunda ia ficar muito tarde. Então, apostamos num conteúdo bem diagramado, voltado ao digital”, conta Linda.

Esta foi a primeira edição do CORREIO inteiramente digital. O especial não foi vendido nas bancas, mas teve acesso liberado aos não assinantes. As reações dos leitores foram positivas. Alguns parabenizaram e outros aproveitaram para rir com o tema. “O Correio fazendo capa mirando a carreira internacional”, brincou um internauta no Twitter. “Capa MARAVILHOSA”, escreveu a seguidora Cris Siquara no Instagram. Já o empresário Jorge Millhomens escreveu no Facebook: “Passe no RH”.

Credibilidade

Cerca de seis horas foram levadas para a construção do especial. “Durante a semana, nós tínhamos apenas as possibilidades de capas e as pautas. A equipe ficou de sobreaviso que poderia ser acionada a qualquer momento do final de semana para desenvolver o conteúdo e foi isso que aconteceu”, disse Linda ao destacar a colaboração dos repórteres, que não pensaram duas vezes em abrir mão do sábado para levar o melhor conteúdo possível ao leitor.

Nas três primeiras páginas, a capa e a reportagem principal foram apresentadas por Jairo Costa Júnior, editor de política e colunista diário do jornal. O bordão “você está demitido” usado pelo jornalista, se tornou popular pelo próprio Donald Trump, que o eternizou no reality show O Aprendiz.

“Estrela do programa exibido de 2004 a 2015 na rede NBC, Trump usava a expressão para defenestrar candidatos a um cargo de executivo em suas empresas. Na campanha de 2016, repetia a frase para "demitir" a adversária, Hillary Clinton, em debates e comícios. Quatro anos depois, com a derrota para o democrata Joe Biden confirmada, já é possível dizer que, agora, o demitido foi ele”, escreveu Jairo.

Na página 4, a editora Andreia Santana trouxe os memes que se multiplicaram nas redes sociais e a reação de Trump em não aceitar a derrota. Na 5, o editor Ivan Dias Marques contou como funciona o sistema eleitoral americano e mostrou os resultados alcançados por Biden. Ivan também fez um perfil daquele que será o 46º presidente da história dos Estados Unidos, na página 6.

Logo ao lado, na penúltima página, Andreia Santana mostrou a repercussão da vitória do democrata no mundo . Para finalizar, na última página, a repórter Thais Borges fez um perfil de Kamala Harris, a primeira mulher vice-presidente eleita dos Estados Unidos. O especial contou ainda com a curadoria de fatos marcantes do dia feitas pelo chefe de reportagem Jorge Gauthier e dos diagramadores Axel Hegouet e Quintino Andrade.

Clique aqui para ler o especial

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro