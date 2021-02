CORREIO vende máscara com 96% de proteção contra o coronavírus junto à edição impressa

Desde o início da pandemia, o CORREIO vem prestando um serviço para a sociedade e o público leitor, ampliando as informações sobre a covid-19 e abrindo os canais de comunicação com a sociedade. Por isso mesmo, na próxima sexta (19), as máscaras com o tecido Delfim Protect (delfimprotect.com.br) serão vendidas junto com o jornal impresso a um valor simbólico de R$ 3,00 nos pontos de vendas e com os gazeteiros.

Essas máscaras conseguem fazer um trabalho de filtragem que chega a 96% e, além de ter uma tecnologia capaz de eliminar o organismo provocador da Covid-19, também mata também uma série de fungos, bactérias e outros agentes causadores de doenças. Comparando, as máscaras de tecido convencional possuem eficácia média de 63%.

De acordo com a gerente do Mercado Leitor do CORREIO Mara Salmeron, nesse mesmo dia, os assinantes interessados em adquirir a proteção também vão poder solicitá-la pela central do assinante.

“Serão disponibilizadas 20 mil máscaras. Os assinantes do combo (impresso e digital) receberão as máscaras em casa”, completa, destacando que o interesse do veículo está sempre voltado em oferecer produtos interessantes com valores acessíveis.

Desde o início da pandemia, o CORREIO vem realizando ações que visam proteger seus leitores do coronavírus. Além das máscaras com o tecido Delfim Protect, já foram distribuídos máscaras do tipo Face Shield e também as de tecido convencional junto a um exemplar impresso do jornal.