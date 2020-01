Correios colocam antiga sede da Pituba à venda com lance mínimo de R$ 211,5 milhões

Os Correios decidiram pôr à venda a antiga sede da superintendência estadual do órgão, situada na Pituba. Nessa quarta (8), a empresa do governo federal abriu processo de licitação para comercializar o imóvel, abrigado em uma das zonas mais cobiçadas pelo mercado imobiliário em Salvador, com lance mínimo de R$ 211,5 milhões. De acordo com o edital, ganha quem oferecer o maior preço no pregão, marcado para 16 de abril. O negócio inclui o terreno de 34,6 mil metros quadrados e área total construída de 41,9 mil metros quadrados, composta pelo edifício principal de 20 andares, um galpão com quatro pavimentos, auditório e outras duas construções térreas.



Fim de novela

Caso seja concluída, a venda da antiga sede dos Correios na Bahia será o último capítulo de desativação gradativa do imóvel, que chegou a ser interditado em 2016 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur). No mesmo ano, a sede foi transferida para a Via Parafuso. Em 2018, a agência da Pituba, a maior da capital, encerrou as atividades.

Negócio fechado

Após meses de negociações, a Ambev assinou a renovação do contrato com a prefeitura para patrocinar o Carnaval de Salvador deste ano, o Festival da Virada, a Festa de Iemanjá e as lavagens do Bonfim e Itapuã. O acordo mantém a companhia no controle dos principais eventos do calendário de festas populares do Verão na capital e evita o avanço da sua maior concorrente no mercado nacional, a Heineken, durante a alta temporada em Salvador, cidade considerada estratégica para as gigantes do segmento de cervejas.

Divisão de terreno

Este ano, a Ambev alterou parte da tática de marketing para o Verão soteropolitano. Assim como ocorreu no Festival da Virada, a Bohemia será a cerveja oficial do Bonfim, Dois de Fevereiro e Lavagem de Itapuã. A intenção é associar a tradição da marca, a primeira produzida no Brasil, junto aos três eventos seculares da capital. Já a Skol continua sendo a aposta da cervejaria para o Carnaval. Nos réveillons privados mais badalados do litoral baiano, como o Número 1 (Itacaré), Mil Sorrisos (Barra Grande), Sundance e Marrocha Praia (Arraial D’Ajuda), a cerveja escolhida foi a Corona, enquanto a Stella Artois patrocinou a Simplesmente Luxo (Praia do Forte) e todas as festas de Caraíva.

Pé na estrada

Ex-ministro da Cultura nos governos Lula e Dilma Rousseff, Juca Ferreira pavimentou o caminho para consolidar sua candidatura a prefeito de Salvador pelo PT, com aval do governador Rui Costa e do senador Jaques Wagner. Em conversas reservadas com a Satélite, cardeais do partido afirmaram que Juca só depende de ajustes com líderes de tendências petistas ligadas ao movimento negro para entrar oficialmente no páreo.

Bico fechado

Ao mesmo tempo, Rui Costa iniciou uma costura para tentar atrair o secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, virtual pré-candidato pelo PDT, segundo revelou o jornalista Evilásio Júnior em seu blogue. Procurado, Prates disse que não comentaria o teor da recente conversa com emissários do governador.