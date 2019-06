Correios inaugura 1ª agência da região de Cajazeiras nessa segunda-feira (17)

A partir de segunda-feira (17) os moradores de Cajazeiras terão uma agência dos Correios na região. A unidade de atendimento será instalada no Shopping Cajazeiras. A agência, que será a 1ª e única em atuação na região, conta com uma área de 100 metros quadrados, fica no L2 do empreendimento.

A expectativa é que a unidade atenda cerca de 15 mil pessoas por mês. A nova unidade contará com atendimento ao público no horário de 9 às 17h, com serviços como postagem de cartas e encomendas, emissão, regularização e alteração de CPF, entrada no seguro por acidente de trânsito (DPVAT), entre outros.

Em função da lei municipal nº 9.278/2017, que dispõe sobre a delimitação e denominação dos bairros do município de Salvador e que resultou na criação de 131 novos bairros, os Correios iniciaram uma ampla atualização do Sistema de Diretório Nacional de Endereços (DNE) no ano passado. Com isso, alguns logradouros e trechos foram ajustados para novos bairros e os CEPs foram alterados.

O antigo bairro de Cajazeiras foi desmembrado em 13 novos bairros e, após o ajuste no DNE, afetou também os bairros circunvizinhos de Boca da Mata, Águas Claras e Castelo Branco, com inclusão de logradouros antes pertencentes aos bairros citados. A consulta aos CEPs atualizados do antigo bairro de Cajazeiras está disponível na página dos Correios na internet em www.correios.com.br. Como a alteração do DNE resultou em inclusões, alterações e exclusões de logradouros, é importante a população estar atenta para obter o novo CEP de seu endereço, caso ocorra alteração.